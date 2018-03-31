Миллиардера из "Кремлевского доклада" арестовали. Подозревают в хищении 2,5 млрд
Тверской суд Москвы арестовал до 30 мая совладельца группы "Сумма" Зиявудина Магомедова, подозреваемого в хищении средств на сумму 2,5 млрд рублей.
Постановление вынесено 31 марта, на его вынесение после заседания суда ушло 12 минут, сообщает РБК.
Сам Магомедов в ходе суда заявил, что не согласен с предъявленными обвинениями и что его брат не имеет отношения к группе "Сумма", а является партнером в другом бизнесе.
В суде также находится Магомед Магомедов - еще один задержанный и подозреваемый в хищениях, брат Зиявудина, который ожидает решения суда. Позже решением Тверского суда Москвы он также был взят под стражу на 2 месяца, до 30 мая.
В "Сумме" заявили, что не согласны с решением суда в связи с арестом главой совета директоров группы "Сумма", намерены его обжаловать, а также готовы сотрудничать со следствием, сообщил представитель группы Анатолий Зубарев.
Ранее этот же суд арестовал до 30 мая Артура Максидова - главу компании "Интэкс", входящую в группу "Сумма", - по подозрению в хищении 669 млн рублей.
Ранее стало известно, что 30 марта совладелец группы "Сумма" и фигурант "кремлевского доклада" Зиявудин Магомедов был задержан и допрошен в рамках трех уголовных дел о мошенничестве, которые расследует Следственный департамент МВД России. Вместе с Магомедовым были задержаны несколько топ-менеджеров компаний "Суммы".
В группе "Сумма" утверждали, что бизнесмен не был задержан или арестован, и называли допрос своего владельца "беседой со следователем".
Позже в МВД подтвердили, что Зиявудина Магомедова, его брата Магомеда и Артура Максидова задержали по подозрению в хищении средств при строительстве стадиона "Арена Балтика" в Калининграде к ЧМ-2018, который летом пройдет в России.
Братьев Магомедовых подозревают в хищении 2,5 млрд рублей, а также в растрате, мошенничестве и создании организованного преступного сообщества. По данным следствия, они могли выводить преступно полученные средства за рубеж и хранить их на офшорных счетах.
В суде также предполагают, что у Магомедова есть незарегистрированное оружие и боеприпасы.
Всего в деле фигурирует 209 юридических лиц.
Группа "Сумма" владеет нефтегазовыми, строительными, портовыми активами, предприятиями телекома и инжиниринга. Через совместное предприятие Novoport Holding группа владеет 50,1% Новороссийского морского торгового порта (НМТП).
Зиявудин Магомедов занимает 63 место в списке Forbes среди богатейших бизнесменов России за 2017 год, его состояние оценивается в $1,4 млрд.
Магомедов считается приближенным к Дмитрию Медведеву, во время президентства которого получил подряды на строительство футбольного стадиона в Самаре и реконструкцию Большого театра.