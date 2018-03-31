Миллиардера из "Кремлевского доклада" арестовали. Подозревают в хищении 2,5 млрд

Тверской суд Москвы арестовал до 30 мая совладельца группы "Сумма" Зиявудина Магомедова, подозреваемого в хищении средств на сумму 2,5 млрд рублей.

Постановление вынесено 31 марта, на его вынесение после заседания суда ушло 12 минут, сообщает РБК.

Сам Магомедов в ходе суда заявил, что не согласен с предъявленными обвинениями и что его брат не имеет отношения к группе "Сумма", а является партнером в другом бизнесе.

В суде также находится Магомед Магомедов - еще один задержанный и подозреваемый в хищениях, брат Зиявудина, который ожидает решения суда. Позже решением Тверского суда Москвы он также был взят под стражу на 2 месяца, до 30 мая.

В "Сумме" заявили, что не согласны с решением суда в связи с арестом главой совета директоров группы "Сумма", намерены его обжаловать, а также готовы сотрудничать со следствием, сообщил представитель группы Анатолий Зубарев.

Ранее этот же суд арестовал до 30 мая Артура Максидова - главу компании "Интэкс", входящую в группу "Сумма", - по подозрению в хищении 669 млн рублей.