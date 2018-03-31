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Миллиардера из "Кремлевского доклада" арестовали. Подозревают в хищении 2,5 млрд

Суббота, 31 марта 2018, 19:39

Тверской суд Москвы арестовал до 30 мая совладельца группы "Сумма" Зиявудина Магомедова, подозреваемого в хищении средств на сумму 2,5 млрд рублей. 

Постановление вынесено 31 марта, на его вынесение после заседания суда ушло 12  минут, сообщает РБК

Сам Магомедов в ходе суда заявил, что не согласен с предъявленными обвинениями и что его брат не имеет отношения к группе "Сумма", а является партнером в другом бизнесе. 

В суде также находится Магомед Магомедов  - еще один задержанный и подозреваемый в хищениях, брат Зиявудина, который ожидает решения суда.  Позже решением Тверского суда Москвы он также был взят под стражу на 2 месяца, до 30 мая.

В "Сумме" заявили, что не согласны с решением суда в связи с арестом главой совета директоров группы "Сумма", намерены его обжаловать, а также готовы сотрудничать со следствием, сообщил  представитель группы Анатолий Зубарев.

Ранее этот же суд арестовал до 30 мая Артура Максидова - главу компании "Интэкс", входящую в группу "Сумма",  - по подозрению в хищении 669 млн рублей. 

Ранее стало известно, что 30 марта совладелец группы "Сумма" и фигурант "кремлевского доклада" Зиявудин Магомедов был задержан и допрошен в рамках трех уголовных дел о мошенничестве, которые расследует Следственный департамент МВД России. Вместе с Магомедовым были задержаны несколько топ-менеджеров компаний "Суммы".

В группе "Сумма" утверждали, что бизнесмен не был задержан или арестован, и называли допрос своего владельца "беседой со следователем".

Позже в МВД подтвердили, что Зиявудина Магомедова, его брата Магомеда и Артура Максидова задержали по подозрению в хищении средств при строительстве стадиона "Арена Балтика" в Калининграде к ЧМ-2018, который летом пройдет в России.

Братьев Магомедовых подозревают в хищении 2,5 млрд рублей, а также в растрате, мошенничестве и создании организованного преступного сообщества. По данным следствия, они могли выводить преступно полученные средства за рубеж и хранить их на офшорных счетах.

В суде также предполагают, что у Магомедова есть незарегистрированное оружие и боеприпасы. 

Всего в деле фигурирует 209 юридических лиц.

Группа "Сумма" владеет нефтегазовыми, строительными, портовыми активами, предприятиями телекома и инжиниринга. Через совместное предприятие Novoport Holding группа владеет 50,1% Новороссийского морского торгового порта (НМТП). 

Зиявудин Магомедов занимает 63 место в списке Forbes среди богатейших бизнесменов России за 2017 год, его состояние оценивается в $1,4 млрд. 

Магомедов считается приближенным к Дмитрию Медведеву, во время президентства которого получил подряды на строительство футбольного стадиона в Самаре и реконструкцию Большого театра.  

Темы: РосcиясанкцииСША
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