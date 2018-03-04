Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

НАБУ отримало доступ до інформації про виграші Ляшка у лотерею

Неділя, 4 березня 2018, 15:54
НАБУ отримало доступ до інформації про виграші Ляшка у лотерею

Солом’янський райсуд м.Києва надав доступ детективам НАБУ до документів щодо всіх виграшів лідера "Радикальної партії", нардепа Олега Ляшка, який задекларував виграш в Українській національній лотереї у сумі 571 тис. гривень.

Як повідомляє "Судовий репортер", ухвала суду від 26 лютого діятиме протягом одного місяця. 

НАБУ матиме доступ до документів "Української національної лотереї" щодо виграшів Ляшка за період з 1 січня 2017 до 24 жовтня 2017 року включно. 

Відповідно до листа "Української національної лотереї", протягом жовтня 2017 року виграшів у таких сумах не зареєстровано, зазначає видання. 

У листі також йдеться, що інформація про виграші (призи) у лотерею та персональні дані конкретних гравців є конфіденційною.

Як відомо, лідер РП, нардеп Олег Ляшко задекларував виграш в Українській національній лотереї загальною сумою в 571,045 гривень.

У представництві Української національної лотереї відмовились коментувати виграші Ляшка чи інших гравців, заявивши, що це конфіденційна інформація.

25 жовтня у НАЗК, а 27 жовтня - у НАБУ заявили, що найближчим часом перевірять декларацію Ляшка щодо декларування виграшу у лотерею. 

"Українська правда" в Threads

Теми: НАБУЛяшко Олегдеклараціїлотереї
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоЗалужний і Умєров з'їздили до Сирського і обговорили план дій

Єврокомісія може вже у середу розморозити 10 млрд євро для Угорщини – ЗМІ

Столичний стоматолог отримав 10 років тюрми за розбій, шахрайство й замахи на вбивство

Терміни відновлення роботи незрозумілі – гендиректор "Київстар"

Словаччина готова підтримати відкриття європереговорів з Україною – глава МЗС

відеоЗСУ відбили в окупантів один з териконів в межах Горлівки – Зеленський

Усі новини...
НАБУ
НАБУ обшукує "слугу" Марченко через можливі махінації її помічниці. У фракції прокоментували
Як чиновники беруть хабарі і прикриваються портретами Бандери
НАБУ затримало голову Тернопільської облради на хабарі
Останні новини
17:57
У США двох учительок звільнили через підробіток на контенті для дорослих
17:56
На Київщині через збій у "Київстарі" не працює система оповіщення про повітряну тривогу
17:52
Шевченка офіційно висунули на заміну Павелку
17:33
фото25 тисяч книжок для українських бібліотек доправили із Великої Британії
17:24
Уряд погодив призначення 2 голів ОДА
17:17
фотоЗалужний і Умєров з'їздили до Сирського і обговорили план дій
17:14
Вантажівку, яка блокувала "Ягодин-Дорогуськ", прибрали: як домовились про зняття блокади
17:14
фотоУ Росії в дитсадку роздали дітям грамоти з гербом України: у закладі почали перевірку
16:53
У Німеччині оголосили звинувачення 27 учасникам спроби перевороту, зокрема громадянці РФ
16:45
Збій у "Київстарі" не вплинув на дії українських військових – Фітьо
Усі новини...
Реклама: