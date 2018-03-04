НАБУ отримало доступ до інформації про виграші Ляшка у лотерею

Солом’янський райсуд м.Києва надав доступ детективам НАБУ до документів щодо всіх виграшів лідера "Радикальної партії", нардепа Олега Ляшка, який задекларував виграш в Українській національній лотереї у сумі 571 тис. гривень.

Як повідомляє "Судовий репортер", ухвала суду від 26 лютого діятиме протягом одного місяця.

НАБУ матиме доступ до документів "Української національної лотереї" щодо виграшів Ляшка за період з 1 січня 2017 до 24 жовтня 2017 року включно.



Відповідно до листа "Української національної лотереї", протягом жовтня 2017 року виграшів у таких сумах не зареєстровано, зазначає видання.

У листі також йдеться, що інформація про виграші (призи) у лотерею та персональні дані конкретних гравців є конфіденційною.

Як відомо, лідер РП, нардеп Олег Ляшко задекларував виграш в Українській національній лотереї загальною сумою в 571,045 гривень.

У представництві Української національної лотереї відмовились коментувати виграші Ляшка чи інших гравців, заявивши, що це конфіденційна інформація.

25 жовтня у НАЗК, а 27 жовтня - у НАБУ заявили, що найближчим часом перевірять декларацію Ляшка щодо декларування виграшу у лотерею.