НАБУ отримало доступ до інформації про виграші Ляшка у лотерею

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Неділя, 4 березня 2018, 16:54

Солом’янський райсуд м.Києва надав доступ детективам НАБУ до документів щодо всіх виграшів лідера "Радикальної партії", нардепа Олега Ляшка, який задекларував виграш в Українській національній лотереї у сумі 571 тис. гривень.

Як повідомляє "Судовий репортер", ухвала суду від 26 лютого діє протягом одного місяця. 

НАБУ матиме доступ до документів "Української національної лотереї" щодо виграшів Ляшка за період з 1 січня 2017 до 24 жовтня 2017 року включно. 

Відповідно до листа "Української національної лотереї", протягом жовтня 2017 року виграшів у таких сумах не зареєстровано, зазначає видання. 

У листі також йдеться, що інформація про виграші (призи) у лотерею та персональні дані конкретних гравців є конфіденційною.

Як відомо, лідер РП, нардеп Олег Ляшко задекларував виграш в Українській національній лотереї загальною сумою в 571,045 гривень.

У представництві Української національної лотереї відмовились коментувати виграші Ляшка чи інших гравців, заявивши, що це конфіденційна інформація.

25 жовтня у НАЗК, а 27 жовтня - у НАБУ заявили, що найближчим часом перевірять декларацію Ляшка щодо декларування виграшу у лотерею. 

Теми: НАБУ Ляшко декларації лотереї
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