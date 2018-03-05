Реклама Луценка: ГПУ консультувалася з Нацрадою про ролики

Генеральна прокуратура зверталася до Національної ради з питань телебачення і радіомовлення з проханням роз'яснити процедуру надання аудіовізуальним матеріалам статусу соціальної реклами.

Про це йдеться у відповіді Нацради з питань телерадіомовлення на запит "Української правди".

"Національна рада отримала лист від Генеральної прокуратури України з проханням надати роз'яснення щодо надання аудіовізуальним матеріалам статусу соціальної реклами без посилання на будь-який ролик (вх. № 10/114 від 06.02.2018), - йдеться у відповіді.

У Нацраді уточнюють, що не отримували листів від ГПУ чи особисто від Генпрокурора Юрія Луценка з проханням у сприянні розміщення рекламних роликів в ефірі телерадіокомпаній.

Крім того повідомляється, що до Нацради не надходили подібні листи і від будь-яких громадських організацій, у тому числі, від ГО "Українська антикорупційна асоціація".

У відомстві додають, що їм не відомо, хто виготовляв та замовляв рекламні ролики про діяльність ГПУ і попередньо не отримували зазначені ролики для аналізу.

"Національна рада не відправляла телерадіоорганізаціям листів із рекомендацією розмістити відеоролики про діяльність Генеральної прокуратури України", - сказано у відповіді.

Разом з тим, у повідомленні, опублікованому на сайті Нацради, повідомляється, що у лютому до відомства серед інших надійшли запити стосовно відповідності відеороликів вимогам соціальної реклами від ГО "Українська антикорупційна асоціація" (лист від 08.02.2018 № 16/846) щодо відеоролика під умовною назвою "Виконуємо закон. Встановлюємо справедливість" (хронометраж 29 сек. (2 ролики), 23 та 25 сек).

"Заявникам було надано відповідь, що проаналізовані ролики спрямовані на популяризацію реформ та досягнень в Україні і мають ознаки соціальної реклами", - сказано у публікації.

Там зазначили, що Національна рада лише надає висновки про відповідність роликів вимогам соціальної реклами і не звертається додатково до телерадіоорганізацій із проханням поширювати їх.

Також уточнюють, що не надсилали на телеканал "1+1" лист з рекомендацією розмістити ролики про ГПУ, а лише надали висновки про те, що вони відповідають статусу соціальної реклами.

Крім того, на запит "Української правди" Чернігівська прокуратура повідомила:

"Прокуратура області на підставі листа від Громадської організації "Українська антикорупційна асоціація", який надійшов до прокуратури області від 12.02.2018 за № 24-4029 вх-18, звернулася до ПАТ "Національна суспільна телерадіокомпанія України" "Чернігівська регіональна дирекція" з проханням розмістити в якості соціальної реклами чотири відеоролики під умовною назвою "Виконуємо закон. Встановлюємо справедливість"".

Зазначається, що листи від ГПУ та Нацради з цього питання до Чернігівської обласної прокуратури не надходили.

У відомстві додали, що їм нічого не відомо, хто ініціював, замовив та виготовив рекламні ролики про ГПУ.

У листі, який надійшов до обласної прокуратури від ГО "УАА" і який є у наявності в УП, контактною особою вказана Тетяна Чернишук. На сторінці людини з таким самим ім'ям та прізвищем у Facebook, прес-секретар Генпрокурора Юрія Луценка Лариса Сарган досить дружньо коментує картинки про весну.

Раніше журналісти оприлюднили дані, які, попри заяви Генпрокуратури, говорять про причетність оточення генпрокурора до розповсюдження "соціальної реклами" про Юрія Луценка та його відомство.

Як відомо, у ЗМІ з'явилась публікація, у якій повідомлялося, що Генпрокурор Юрій Луценко використовує своє відомство для самореклами на радіо і телебаченні.

Після цього у Генеральній прокуратурі заявили, що не мають відношення до виготовлення, замовлення та розповсюдження рекламних роликів щодо роботи відомства і не знають, хто їх замовляв.

В "1+1 media" зазначили, що ролики з рекламою діяльності Генпрокуратури транслювалися в ефірі телеканалу "1+1" за квотою соціальної реклами після відповідного листа від Національної ради з питань телебачення і радіомовлення.

Пізніше Громадська організація "Українська антикорупційна асоціація" заявила, що є ініціатором створення відео- та аудіороликів присвячених діяльності Генеральної прокуратури.