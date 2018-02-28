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МОЗ вимагає пояснити перебування Крисіна в Інституті серця

Середа, 28 лютого 2018, 01:09
МОЗ вимагає пояснити перебування Крисіна в Інституті серця

В.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун закликала керівництво Інституту серця пояснити, за якою причиною у дитячому відділенні Інституту перебуває співучасник убивства журналіста В'ячеслава Веремія Юрій Крисін.

Про це Супрун повідомила у Facebook.

"Те, що у дитячому відділенні вроджених вад серця в Інституті серця серед дітей, які там лікуються, перебуває дорослий (!) неодноразово судимий і обвинувачуваний за організацію вбивства (!!!) чоловік Юрій Крисін – неприйнятно", – написала вона.

"МОЗ України звернулося до директора ДУ "Інститут серця МОЗ України" Бориса Тодурова з проханням надати пояснення, чи відповідає дійсності інформація, що в дитячому відділенні Інституту Серця перебуває дорослий пацієнт, неодноразово засуджений і обвинувачений в багатьох насильницьких злочинах, включно з убивством", – йдеться у заяві МОЗ.

"Якщо інформація підтвердиться, лікарі Інституту серця повинні встановити, чи стан пацієнта дійсно потребував госпіталізації, чи, навпаки, стан його здоров’я дозволяє брати участь у судових засіданнях", – наголосили в міністерстві.

Як повідомлялось, 26 лютого активісти та добровольці прийшли у дитяче відділення Інституту серця у Києві, де, як з'ясувалось, перебуває співучасник убивства журналіста В'ячеслава Веремія у лютому 2014 року Юрій Крисін.

Там Крисіна облили зеленкою.

Активісти вважають, що Крисін ліг у лікарню, щоб уникнути участі в апеляційному розгляді.

1 березня об 11:00 Апеляційний суд Києва має розглядати апеляційні скарги прокурора та потерпілих на вирок Крисіну у справі про вбивство Веремія.

За словами Крисіна, 23 лютого на засідання суду у справі про заправки він не прийшов, бо був у лікарні, а жодного засідання у справі про вбивство Веремія він не пропустив.

Як відомо, 22 грудня 2017 року Шевченківський райсуд Києва засудив Юрія Крисіна до 4 років позбавлення волі умовно за причетність до вбивства журналіста газети "Вести" В'ячеслава Веремія. Крисіна вважають організатором молодиків, які за гроші переслідували й били "майданівців" на початку 2014 року.  

Веремія вбили біля Михайлівської площі в Києві в ніч із 18 на 19 лютого 2014 року, у розпал сутичок із "майданівцями". За версією слідства, безпосереднє вбивство журналіста здійснив житель Горлівки (Донецька область) Джалал Алієв.

Адвокат матері Веремія Вікторія Дейнека переконана, що у Крисіна є покровителі – можливо, і в правоохоронній системі.

А народний депутат Мустафа Найєм писав, що Крисін свого часу працював директором фірми "П'ятий регіон", співробітники якої охороняли "Авант-Банк", афілійований із екс-генпрокурором Віталієм Яремою. Головою правління "Авант-Банку" тоді був чинний керівник Миколаївської області і екс-нардеп від БПП Олексій Савченко.

"Українська правда" у Threads

Теми: КиївтітушкиМайданМОЗ
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