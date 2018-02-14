Суд просять жорсткішого вироку для Крисіна - призначено дату розгляду апеляції

Апеляційний суд Києва розгляне 1 березня апеляційні скарги прокурора та потерпілих на вирок Шевченківського районного суду міста Києва щодо умовного терміну Юрію Крисіну, у справі про вбивство журналіста В’ячеслава Веремія.

Про це йдеться на сайті установи.

Зазначається, що за місяць до суду надійшли 4 апеляції на вирок: від прокурора ГПУ, представника матері журналіста Катерини Веремій та представники Світлани Кирилаш – дружини В'ячеслава Веремія.

На 11:00 1 березня 2018 року призначено дату розгляду справи колегією суддів у складі Ященко М. А.(доповідач), Трясун Ю.Р.(суддя), Новов С. О.(суддя).

Прокурор просить суд скасувати вирок Шевченківського районного суду м Києва від 22 грудня 2017 року у зв'язку з неправильним застосуванням закону України про кримінальну відповідальність, невідповідністю висновків суду першої інстанції фактичним обставинам кримінального правопорушення та особі обвинуваченого через м'якість.

Прокурор пропонує ухвалити новий вирок, яким визнати винним Крисіна у вчиненні злочину, передбаченого ч.4 ст.296 КК України і призначити йому покарання у вигляді 6 років позбавлення волі, зарахувавши, відповідно до ч. 5 ст.72 КК України, в строк відбування покарання перебування Крисіна під вартою з 28.03.2014 р. по 26.05.2014 р.

Також прокурор просить суд запобіжний захід Крисіну змінити з особистого зобов'язання на утримання у Київському СІЗО, взявши його під варту в залі судового засідання суду апеляційної інстанції. Також просить дослідити у ході апеляційного розгляду докази, що характеризують особу обвинуваченого.

Потерпілі просять для Крисіна позбавлення волі на 6 та 7 років відповідно до апеляційних скарг.

Як відомо, після трьох років розгляду справи 22 грудня 2017 року Шевченківський райсуд Києва засудив до 4 років позбавлення волі умовно керівника групи "тітушок" Юрія Крисіна за причетність до вбивства журналіста газети "Вести" В'ячеслава Веремія.

Веремія убили поблизу Михайлівської площі у Києві в ніч на 19 лютого 2014 року, в розпал сутичок з "майданівцями". За версією слідства, безпосередньо вбивство журналіста здійснив мешканець Горлівки (Донецька область) Джалал Алієв.

Суд у справі про вбивство Веремія проходив у закритому режимі.

Адвокат матері Веремія Вікторія Дейнека упевнена, що у Крисіна є покровителі, і не виключено, що у правоохоронній системі.

26 грудня Шевченківський райсуд відпустив з-під варти ще двох "тітушок", обвинувачених в замаху на вбивство активістів Євромайдану.

27 грудня суддя Шевченківського райсуду Києва Олег Лінник, який дав умовний термін Крисіну, погодився зустрітися з активістами, де пояснив, чому відпустивКрисіна.

Народний депутат від БПП Мустафа Найєм заявляє, що Крисін знав про розстріли на Майдані, а свого часу охороняв банк екс-генпрокурора Віталія Яреми і губернатора Олексія Савченка.