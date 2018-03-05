Россошанський залишиться під вартою ще на 2 місяці

Підозрюваному у вбивстві юристки та правозахисниці Ірини Ноздровської Юрію Россошанському продовжили арешт на 2 місяці.

Про це повідомляє прес-служба прокуратури Київської області.

"Підозрюваному у вбивстві І.Ноздровської продовжено запобіжний захід у вигляді тримання під вартою", – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що захист підозрюваного хотів змінити запобіжний захід на більш м’який, не пов’язаний з обмеженням волі.

Як відомо, 1 січня поліція повідомила, що у Вишгородському районі Київської області знайшли тіло жінки. Виявилося, що це юристка Ірина Ноздровська, розшук якої почали 30 грудня.

За даними поліції та попередніми даними експертизи тіла, Ірина загинула від множинних колото-різаних ран.

Ірина Ноздровська кілька років займалася справою про загибель своєї сестри Світлани Сапатінської, яку 30 вересня 2015 року у селі Демидів насмерть збив племінник глави суду Вишгородського району Дмитро Россошанський.

8 січня 2018 року перший заступник голови МВС Сергій Яровий повідомив про те, що поліція встановила і затримала підозрюваного у вбивстві Ірини Ноздровської.

Пізніше стало відомо, що затриманий – Юрій Россошанський, батько Дмитра.

Згодом генпрокурор Юрій Луценко заявив, що затриманому підозрюваному оголошено про підозру.

Адвокати і родичі Ноздровської сумніваються, що затриманий - реальний убивця, але поліція запевняє, що Россошанський обґрунтовано підозрюється у вбивстві.