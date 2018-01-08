Поліція затримала підозрюваного у вбивстві Ноздровської

Поліція встановила та затримала підозрюваного у вбивстві юриста та правозахисниці Ірини Ноздровської.

Про це ввечері 8 січня повідомив перший заступник глави МВС Сергій Яровий.

"Його затримано у порядку, передбаченому ст. 208 КПК України", - зазначив Яровий.

Глава МВС Арсен Аваков зазначив, що подробиці затримання та інші деталі буде оприлюднено 9 січня, після завершення слідчий дій.

Да, полиция задержала подозреваймого в убийстве Ноздровской. Улики более чем веские. Не нужно домыслов - информация будет полностью раскрыта после окончания продолжающихся следственных действий - завтра.

Полицейских благодарю за службу! — Arsen Avakov (@AvakovArsen) January 8, 2018

Як зазначив перший заступник голови Нацполіції України В’ячеслав Аброськін, правоохоронці відновили увесь маршрут руху загиблої у день її зникнення – від станції метро "Героїв Дніпра" до селища Демидів на Київщині.

Правоохоронці також встановили та опитали всіх 6 водіїв маршрутних автобусів, які в проміжку з 17:00 до 18:00 рухалися вказаним маршрутом, провели поквартирні і побудинкові обходи, опитавши понад тисячу мешканців с. Демидів.

Тривають активні слідчі дії та оперативно-розшукові заходи для встановлення можливих свідків та очевидців, які могли пересуватися разом з Ноздровською, щоб отримати додаткову доказову базу у цій справі.

У кримінальному провадженні за фактом вбивства Ноздровської призначено значну кількість криміналістичних експертиз. Результати найбільш необхідних з них планують отримати вже найближчим часом, додав Аброськін.

Заступник голови Нацполіції Віталій Невгад зазначив, що наразі проводиться перевірка свідчень затриманого підозрюваного в частині його причетності до вказаного злочину.

"Аналізуються слідчі дії, результати допитів, подвірних обходів – для того, щоб підтвердити хронологію подій, відслідкувати її (Ноздровської) рух, знаходження в певному місці, доведення мотивів і механізму скоєння даного злочину", – зазначив Невгад.

Він також додав, що перевірка отриманої інформації в ході слідчих дій дозволить бути впевненим в тому, що затримано саме особу, винну у скоєнні вбивства, а також довести його вину у цьому.

У свою чергу радник глави МВС Зорян Шкіряк в ефірі телеканалу "112 Україна" повідомив, що затриманий підозрюваний перебуває під вартою.

"Об'єктивно підозрюваний у вбивстві Ноздровської затриманий співробітниками Нацполіціі", - заявив він.

"Іншу інформацію правоохоронці нададуть трохи згодом. Тривають слідчі дії у розслідуванні цього злочину (вбивства)", - додав Шкіряк.

Як відомо, 1 січня поліція повідомила, що у Вишгородському районі Київської області знайшли тіло жінки. Виявилося, що це юристка Ірина Ноздровська, розшук якої почали 30 грудня. За даними поліції та попередніми даними експертизи тіла, Ірина загинула від множинних колото-різаних ран.

Похорони Ноздровської відбудуться 9 січня, повідомила її донька Анастасія.

Перший заступник міністра внутрішніх справ Сергій Яровий заявив, що до розкриття вбивства Ноздровскої будуть залучені кращі фахівці розшуку і кримінальної блоку.

Нацполіція відтворила маршрут від роботи до метро "Героїв Дніпра" Ноздровської та відпрацьовує 4 версії її вбивства. Також правоохоронці кажуть, що поки не мають жодного свідка.

Ірина Ноздровська кілька років займалася справою про загибель своєї сестриСвітлани Сапатінської, яку 30 вересня 2015 року у селі Демидів насмерть збив племінник глави суду Вишгородського району Дмитро Россошанський.

У травні 2017 року Россошанського засудили до 7 років ув’язнення, його захист подав апеляцію. 27 грудня Апеляційний суд Києва відмовив йому у звільненні і продовжив запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 діб. Россошанський все ще може вийти на волю за амністією.

За словами близьких і знайомих, Ноздровській погрожували і вона повідомляла про це поліцію.

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Українська правда