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Затриманий обґрунтовано підозрюється у вбивстві Ноздровської – поліція

Вівторок, 9 січня 2018, 08:38
Затриманий обґрунтовано підозрюється у вбивстві Ноздровської – поліція

Затриманий за підозрою у вбивстві юриста і правозахисниці Ірини Ноздровської обґрунтовано підозрюється у скоєному, його особу встановили завдяки зібраним доказам.   

Про це у Facebook повідомив перший заступник глави Національної поліції В'ячеслав Аброськін.

"Декілька слів по затриманню підозрюваного у вбивстві Ірини Ноздровської. Про ніяке відверте зізнання підозрюваного мова не йде. Виключно завдяки зібраному масиву речових доказів ми встановили підозрюваного", - написав він.

Аброськін додав, що після затримання особисто спілкувався з підозрюваним.

"Людина не розкаюється у скоєному й не збирається каятися", - написав він.

Перший заступник глави Нацполіції підкреслив, що затриманого обґрунтовано підозрюють у вбивстві.

"Деякі "фахівці" продовжують надавати свої поради, як має поводитися поліція. Розкриття злочинів – це надважка робота по зібранню речових доказів, відтворенню обставин злочину, встановленню особи, яка скоїла його, та подальше затримання. Не можна затримувати людину, бо "хтось щось чув та додумав"", - підсумував Аброськін.

Як відомо, ввечері 8 січня перший заступник голови МВС Сергій Яровий повідомив про те, що поліція встановила і затримала підозрюваного у вбивстві юриста і правозахисниці Ірини Ноздровської

Джерела УП у правоохоронних органах підтвердили інформацію про те, що затриманий є родичем племінника судді Вишгородського району Дмитра Россошанського. Пізніше адвокат повідомив, що затриманий - Юрій Россошанський, батько Дмитра.

Згодом генпрокурор Юрій Луценко заявив, що затриманому підозрюваному у вбивстві юриста і правозахисниці Ірини Ноздровської оголошено про підозру.  

Водночас адвокати і родичі Ноздровської мають сумніви, що затриманий - її реальний убивця.

1 січня поліція повідомила, що у Вишгородському районі Київської області знайшли тіло жінки. Виявилося, що це юристка Ірина Ноздровська, розшук якої почали 30 грудня. За даними поліції та попередніми даними експертизи тіла, Ірина загинула від множинних колото-різаних ран.

Похорони Ноздровської відбудуться 9 січня, повідомила її донька Анастасія. 

Перший заступник міністра внутрішніх справ Сергій Яровий заявив, що до розкриття вбивства Ноздровскої будуть залучені кращі фахівці розшуку і кримінальної блоку.

Нацполіція відтворила маршрут від роботи до метро "Героїв Дніпра" Ноздровської та відпрацьовує 4 версії її вбивства. Також правоохоронці кажуть, що поки не мають жодного свідка.

Ірина Ноздровська кілька років займалася справою про загибель своєї сестри Світлани Сапатінської, яку 30 вересня 2015 року у селі Демидів насмерть збив племінник глави суду Вишгородського району Дмитро Россошанський.

У травні 2017 року Россошанського засудили до 7 років ув’язнення, його захист подав апеляцію. 27 грудня Апеляційний суд Києва відмовив йому у звільненні і продовжив запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 діб. Россошанський все ще може вийти на волю за амністією.

За словами близьких і знайомих, Ноздровській погрожували, і вона повідомляла про це поліцію.

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Теми: Київська областьвбивствосуд
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