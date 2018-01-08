Адвокати і родичі Ноздровської мають сумніви, що затриманий - її реальний убивця

Адвокати і родичі вбитого юриста і правозахисниці Ірини Ноздровської мають сумніви у тому, що затриманий за підозрою в її вбивстві Юрій Россошанський - реальний виконавець злочину.

Про це у коментарі Українській правді повідомив представник сторони потерпілої, адвокат Анатолій Худяков.

"Зі ЗМІ нам стало відомо, що затриманий - Юрій Россошанський, батько Дмитра. Але і у нас, як у представників сторони потерпілої, і у родичів Ірини - її дочки, зокрема, - викликає дуже великий сумнів, що затриманий - реальний виконавець", - заявив Худяков.

За його словами, даний затриманий - "найлегша, проста версія, яка лежала на поверхні".

"Тіло Ірини знайшли недалеко від будинку Россошанських. Знайшли так, ніби його ніхто не ховав. Тобто його мали залишити так, щоб його знайшли. Тому перші, до кого б виникли питання - сім'я Россошанських", - зазначив Худяков.

При цьому він зазначив, що ситуація з вироком у справі, яким займалася в останні роки Ірина про загибель її сестри в результаті ДТП за участю Дмитра Россошанського, ще не була остаточною і його родичам за останні 2 роки "нічого не заважало скоїти вбивство".

"Говорити, що у Юрія Россошанського були мотиви - що Дмитра посадили і у справі поставлено крапку, - не можна. Захист Дмитра може використовувати закон про амністію ("Закон Савченко"- ред.), і Дмитро міг би досить швидко вийти за амністією. Відповідно, мотив для його батька жорстоко вбивати Ноздровську - дуже "натягнутий", - впевнений адвокат.

Худяков додав, що за роки розслідування і за час суду Юрій Россошанський поводився "досить стримано".

"Були коментарі, якісь загрози, але ніхто їх, і Ірина в тому числі, не сприймав як такі, що матимуть наслідки", - додав він.

Адвокат підкреслив, що у нього і у адвокатів виникають "дуже великі питання" в зв'язку з тим, що правоохоронці не дають їм ознайомлюватися з матеріалами справи.

"Чи не хочуть від нас щось приховати ... тому що ми миттєво побачимо, якщо доказова база - слабка", - зазначив Худяков.

"Однозначно одне - справу було підготовлено, а час - вибрано. Замовником і виконавцем. І виконано грамотно", - заявив адвокат.

За даними Худякова, справу за фактом вбивства Ноздровской порушено за ч.1 ст.115 "Умисне вбивство" (до 15 років ув'язнення).

"На мій погляд, тут - ч.2 ст.115, де покарання - до довічного ув'язнення. Але тяжкість покарання має бути встановлена ​​з урахуванням того, яким способом було скоєно злочин, з яких мотивів. На тілі Ірини - 15 колотих ран", - заявив адвокат.

Він додав, що родичі загиблої "хотіли б розуміти реальну картину" в результаті розслідування, а не "отримати козла відпущення, на якого зручно повісити справу".

Як відомо, ввечері 8 січня перший заступник голови МВС Сергій Яровий повідомив про те, що поліція встановила і затримала підозрюваного у вбивстві юриста і правозахисниці Ірини Ноздровської.

Джерела УП у правоохоронних органах підтвердили інформацію про те, що затриманий є родичем племінника судді Вишгородського району Дмитра Россошанського.

Згодом генпрокурор Юрій Луценко заявив, що затриманому підозрюваному у вбивстві юриста і правозахисниці Ірини Ноздровської оголошено про підозру.

1 січня поліція повідомила, що у Вишгородському районі Київської області знайшли тіло жінки. Виявилося, що це юристка Ірина Ноздровська, розшук якої почали 30 грудня. За даними поліції та попередніми даними експертизи тіла, Ірина загинула від множинних колото-різаних ран.

Похорони Ноздровської відбудуться 9 січня, повідомила її донька Анастасія.

Перший заступник міністра внутрішніх справ Сергій Яровий заявив, що до розкриття вбивства Ноздровскої будуть залучені кращі фахівці розшуку і кримінальної блоку.

Нацполіція відтворила маршрут від роботи до метро "Героїв Дніпра" Ноздровської та відпрацьовує 4 версії її вбивства. Також правоохоронці кажуть, що поки не мають жодного свідка.

Ірина Ноздровська кілька років займалася справою про загибель своєї сестриСвітлани Сапатінської, яку 30 вересня 2015 року у селі Демидів насмерть збив племінник глави суду Вишгородського району Дмитро Россошанський.

У травні 2017 року Россошанського засудили до 7 років ув’язнення, його захист подав апеляцію. 27 грудня Апеляційний суд Києва відмовив йому у звільненні і продовжив запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 діб. Россошанський все ще може вийти на волю за амністією.

За словами близьких і знайомих, Ноздровській погрожували і вона повідомляла про це поліцію.

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Українська правда