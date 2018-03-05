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На соратника Медведчука у Харкові завели другу справу

Понеділок, 5 березня 2018, 20:06

Голові Харківської територіальної ради руху "Український вибір - Право народу" Андрію Лесику, якого звільнили з-під варти, пред'явили підозру в опорі співробітникам СБУ і спричиненні їм легких тілесних ушкоджень.

Про це повідомила прес-секретар прокурора Харківської області Віта Дубовик, передає "Укрінформ".

"Лесику вручено підозру в скоєнні злочинів за ч. 2 ст. 342 і ч. 2 ст. 345 КК України, тобто, в опорі співробітникам правоохоронного органу і спричиненні їм легких тілесних ушкоджень", - розповіла речниця.

Обвинувачений Андрій Лесик опублікував відповідний документ з підозрою. У ньому зазначається, що слідчий поліції просить суд обрати для Лесика запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб без права внесення застави.

Згідно з документом, ця справа стосується подій 8 грудня 2017 року. Тоді співробітники СБУ прийшли до Лесика в лікарню, щоб передати клопотання про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Він відмовився приймати клопотання, між ним і співробітниками СБУ стався конфлікт.

Лесик підтвердив журналістам, що перешкоджав врученню клопотання. Однак, за його твердженнями, співробітники СБУ застосовували до нього силу. Тоді він подав відповідну заяву в поліцію.

Як відомо, екс-депутат Харківської міськради від партії "Відродження" Андрій Лесик був затриманий і доставлений до суду 15 грудня 2017 року, йому обрали запобіжний захід у вигляді двох місяців утримання в СІЗО без права застави.

Лесику оголошено підозру у ч. 2 ст. 110 КК України - "посягання на територіальну цілісність і недоторканність України особою, яка є представником влади". 

15 лютого 2018 року Апеляційний суд Харківської області скоротив термін тримання під вартою Андрію Лесику.

Лесик - глава Харківської організації "Український вибір" Віктора Медведчука. Під час сесій Харківської міськради він неодноразово демонстрував проросійську позицію, говорячи про конфлікт на Донбасі. 

9 травня на Меморіалі Слави в Харкові Лесик з'явився з георгіївською стрічкою. В результаті сталася бійка між проукраїнськими активістами і їх опонентами.

Лесика позбавили депутатського мандата як проросійського депутата-піарника, який "не виправдав довіру партії".

1 березня 2018 року суд звільнив з-під варти Андрія Лесика.

"Українська правда" у Threads

Теми: ХарківсепаратизмМедведчук
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