Генсек НАТО: Ми не хочемо нової "холодної війни"

Генсек НАТО Єнс Столтенберг прокоментував заяви президента РФ Володимира Путіна щодо створення нового ядерного озброєння.

Про це повідомляє Reuters.

"Захід уже відповідає на агресивну поведінку Росії, складовою якої є і модернізація Москвою ядерних арсеналів та розробка нових видів озброєнь", - запевнив Столтенберг.

"Промова президента РФ Володимира Путіна вписується в лінію поведінки Росії останніх років щодо розробки нових озброєнь та застосування сили проти України, а тому НАТО здійснює найпотужніше посилення нашої колективної безпеки з часів "холодної війни", - заявив генсек НАТО.

Водночас Столтенберг висловив сподівання, що цього разу вдасться уникнути нової гонки озброєнь між РФ та країнами Заходу.

"НАТО не хоче нової "холодної війни". Ми не хочемо нової гонки озброєнь. Альянс не вдається до дзеркальних дій у відповідь на кроки з боку Росії за принципом "ракету на ракету, зброю на зброю", - підкреслив він.

Як відомо, 1 березня в посланні Федеральним зборам президент РФ Володимир Путін заявив про створення новітньої зброї, зокрема крилатої ракети з надпотужною ядерною установкою, підводного безпілотника і новітньої лазерної зброї.

Путін заявив, що не блефує, тому не слід розгойдувати човен "по імені планета Земля", вводячи проти РФ санкції та інші обмеження.

Держдеп США наголосив, що використання згаданих 1 березня президентом РФ Володимиром Путіним ядерних ракет порушує міжнародні зобов'язання Кремля.

У Пентагоні також критично сприйняли заяви Путіна про нові ядерні ракети.