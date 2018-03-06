Справа Княжичів: з підозрюваного Куряти зняли електронний браслет

Суд зняв електронний браслет з начальника карного розшуку ГУ Нацполіції Києва Леоніда Куряти, підозрюваного в причетності до перестрілки в Княжичах Київської області.

Про це йдеться в рішенні Печерського районного суду Києва від 26 лютого.

Цією ухвалою Куряті було продовжено запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання на 2 місяці.

При цьому, суд вирішив не зобов’язувати поліцейського носити електронний браслет, "оскільки вказаний обов'язок втратив свою актуальність".

Так, під час засідання Курята та його захисник вказували на те, що підозрюваний має "міцні соціальні зв'язки… чотирьох дітей, двоє з яких малолітні, дружину, яка не працює, батьків похилого віку, які проживають у іншій місцевості та потребують його допомоги".

Водночас, в рішенні суду йдеться, що, на думку обвинувачення, підозрюваний може "переховуватися від органів досудового розслідування та суду", "незаконно впливати на свідків, експертів, потерпілих, інших підозрюваних", підробляти чи знищувати речові докази.

Обвинувачення також зазначило, що "перелічені ризики не зменшились".

Протягом наступних двох місяців, Курята має, як і раніше, прибувати за кожною вимогою до слідчого чи суду, без дозволу слідчого чи прокурора не відлучатися із населеного пункту, в якому він проживає, та повідомляти слідство про зміну місця проживання.

Закордонні паспорти Куряти також все ще залишаються у слідчого.

Раніше в грудні 2017 року суд поновив Куряту на посаді начальника карного розшуку Головного управління Національної поліції в Києві.

А пізніше, в січні 2018 – відпустив його з-під домашнього арешту.

Як відомо, генпрокурор Юрій Луценко назвав 3 підозрюваних у смертельній перестрілці в Княжичах, що сталася уночі 4 грудня 2016 року в селі Княжичі Броварського району.

Тоді, внаслідок перестрілки загинуло 5 правоохоронців: двоє співробітників держслужби охорони, двоє поліцейських - розвідників і співробітник спецпідрозділу КОРД.