Справа Княжичів: Куряту відпустили з-під домашнього арешту

Печерський районний суд Києва відпустив з-під домашнього арешту начальника карного розшуку ГУ Нацполіції Києва Леоніда Куряту, підозрюваного в причетності до перестрілки в Княжичах Київської області.

Про це йдеться в ухвалі суду.

Повідомляється, що прокурори просили суд продовжити для Куряти домашній арешт, оскільки термін запобіжного заходу щодо нього сплив 26 січня, а строк розслідування справи продовжений до 28 лютого.

Зокрема, прокурори зазначили, що підозрюваний має велике коло друзів серед діючих та колишніх співробітників правоохоронних органів, а "також володіючи компрометуючими відомостями на осіб із злочинного середовища", може впливати на свідків та потерпілих з метою відмови їх від показів.

Також вони додавали, що оскільки йому загрожує термін ув'язнення від 15 років до довічного ув'язнення, він може підробити документи та переховуватися від слідства.

У свою чергу адвокат Куряти заперечив подібні ризики та заявив, що вручена йому підозра - необґрунтована.

Зазначається, що оскільки у Куряти на забезпеченні є четверо дітей, двоє з яких неповнолітні, а також наявність у нього позитивних характеристик з місця роботи, суд не задовольнив клопотання прокурора і відпустив його з-під домашнього арешту.

При цьому суд зобов'язав його носити електронний браслет і здати закордонний паспорт.

Раніше повідомлялося, що окружний адміністративний Києва поновив на посаді начальника управління карного розшуку столичної поліції Леоніда Куряту в зв'язку з відсутністю доказів правомірності його звільнення.

У листопаді Окружний адміністративний суд Києва поновив на посаді командира взводу поліції охорони, якого звільнили за причетність до перестрілки в Княжичах.

У вересні 2017 року Куряті, якому раніше повідомили про підозру у справі про стрілянину в Княжичах, Печерський райсуд Києва обрав запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту і електронний браслет.

Як відомо, генпрокурор Юрій Луценко назвав 3 підозрюваних у смертельній перестрілці в Княжичах, що сталася уночі 4 грудня 2016 року в селі Княжичі Броварського району.

Тоді, внаслідок перестрілки загинуло 5 правоохоронців: двоє співробітників держслужби охорони, двоє поліцейських - розвідників і співробітник спецпідрозділу КОРД.

Генпрокуратура вже вручила підозри трьом особами, які організували та уможливили застосування вогнепальної зброї у селі Княжичі Київської області, де загинули 5 осіб. А також повідомили, що планується вручити ще 8 підозр.