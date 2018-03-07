У Міноборони пояснили, коли військові отримають підвищені пенсії

Пенсійний фонд з другої половини березня розпочне виплати перерахованих пенсій військовослужбовцям.

Про це повідомляє 7 березня прес-служба Міністерства оборони.

Основі виплати розпочнуться з 1 квітня. Пенсії будуть перераховані з 1 січня 2018 року.

Тобто, в квітні військові пенсіонери отримають перераховану пенсію за січень-квітень.

Наголошується, що пенсії будуть перераховані за довідками уповноважених структур, в яких особи проходили службу – Міноборони, МВС та інші. Пенсіонерам не потрібно окремо звертатися до Пенсійного фонду.

Уряд планує підвищувати пенсії поетапно. На першому етапі, починаючи з 1 січня 2018 року, пенсії для військовослужбовців підвищаться в середньому на 1500 грн. З 1 січня 2019 року пенсії зростуть в середньому ще на 750 грн.

І з 1 січня 2020 року — ще в середньому на 750 грн. Таким чином за два роки військові пенсії зростуть приблизно удвічі. Зараз середня пенсія військових складає 2898,41 грн.

Загалом пенсії будуть переглянуті для 12 силових відомств. Підвищені пенсії мають отримати майже 498 тисяч осіб.

У бюджеті Пенсійного фонду для цього передбачено 7,8 млрд грн.

Кабінет міністрів ухвалив рішення про підвищення пенсій військовослужбовцям на засіданні 21 лютого.