Бойовики звинуватили людей, які повернулися після обміну, в роботі на СБУ

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Середа, 7 березня 2018, 15:56

Ватажок бойовиків окупованих районів Донецької області Олександр Захарченко заявив, що 15 чоловік із тих, кого українська влада передала у грудні 2017 року в рамках обміну заручниками, виявилися "агентами СБУ".

Про це повідомляє на так званий "офіційний сайт республіки".

Зазначається, що Захарченко заявив про це під час прес-конференції 7 березня.

"На жаль, ще не всі колишні військовополонені пройшли перевірки. П'ятнадцять осіб, яких ми поміняли, є агентами СБУ. Стосовно них доведеться окремо вирішувати питання", - процитували його ряд підконтрольних бойовикам ЗМІ.

Подальша доля цих людей не уточнюється.

Як відомо, 27 грудня 2017 року 73 українців повернулися додому з полону бойовиків.

Повідомлялося, що під час обміну заручниками українська сторона передала бойовикам 233 людини

Українська правда
Теми: "ДНР" Донбас Захарченко
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