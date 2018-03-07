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Поклонська побачила зраду у планах Собчак відвідати Крим

Середа, 7 березня 2018, 15:45

Депутат Держдуми Наталія Поклонська побачила ознаки сепаратизму в діях кандидата в президенти Ксенії Собчак, коли та попросила владу України пустити її до Криму.

Про це повідомляє РБК з посиланням на пост Поклонської в соцмережі "ВКонтакте".

"Питаючи дозволу київської влади на в'їзд на територію одного з суб'єктів Російської Федерації, Ксенія Собчак публічно демонструє, що не вважає цей регіон частиною країни, президентом і верховним головнокомандувачем якої вона планує стати. Звідси виникає питання: як можна бути головою держави, не визнаючи при цьому її територіальну цілісність? (Сподіваюся, це питання вже зацікавило ЦВК)", - написала вона.

Поклонська нагадала про візит Собчак до Криму в середині квітня 2014 року.

"Тоді ніякого дозволу не питала у київської влади", - зазначила вона.

Як відомо, кандидат в президенти РФ Ксенія Собчак заявила, що направила до посольства України листа з проханням поїхати до окупованого Росією Криму.

"Українська правда" у Threads

Теми: СобчакРосіяКримвиборискандал
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