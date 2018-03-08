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З початку АТО в судах - 56 звинувачень у держзраді, 4266 військових - у розшуку

Четвер, 8 березня 2018, 10:09
З початку АТО в судах - 56 звинувачень у держзраді, 4266 військових - у розшуку

З початку проведення АТО до суду скеровано 56 обвинувальних актів за ст. 111 КК "державна зрада".

Про це повідомив керівник прес-служби ГПУ Андрій Лисенко. 

"З початку проведення АТО - 1 квітня 2014 року - військовими прокурорами Центрального регіону України скеровано до суду 56 обвинувальних актів за ст. 111 КК України ("державна зрада").  З них у 55 випадках призначено проведення спеціального досудового розслідування відповідно до глави 24-1 КПК України", - повідомив Лисенко. 

Він додав, що у розшуку загалом перебуває 4 266 військовослужбовців, які у 2014 році не прибули з АР Крим для подальшого проходження військової служби та обвинувачуються у вчиненні злочину, передбаченого ст. 408 КК України ("Дезертирство").

"Наразі вже розслідувано та скеровано до суду 4 обвинувальних акти щодо 4 військовослужбовців. Усіх чотирьох засуджено до різних строків позбавлення волі", - зазначив керівник прес-служби ГПУ. 

Лисенко уточнив, що за державну зраду, зокрема, засуджено екс-заступника начальника медичної частини Центру медичної реабілітації, санаторного лікування та спецпідготовки особового складу Повітряних та Військово-морських сил ЗСУ "Судак".

"Підполковник медичної служби, будучи громадянином України та військовослужбовцем ЗСУ,  перейшов на службу до держави-агресора, тобто вчиняв дії на шкоду Україні", - зауважив Лисенко. 

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Як відомо, наразі тривають судові засідання у справі про звинувачення екс-президента Віктора Януковича у держзраді, а також у пособництві в умисних діях, вчинених з метою зміни меж території та держкордону України і пособництві у веденні агресивної війни.

29 червня 2017 року у суді зачитали обвинувальний акт у справі про пособництво російській владі в анексії Криму та веденні агресивних військових дій на території України.

5 липня 2017 року Янукович оголосив, що не бажає брати участі в ініційованому Україною судовому процесі у справі про держзраду і відкликає з суду своїх адвокатів. 11 грудня адвокат Віталій Сердюк, який бере участь у процесі щодо розстрілів на Майдані, знову почав захищати Януковича у справі про держзраду, після чого суд продовжує допитувати свідків.

На 18 березня 2018 року - 4 річницю анексії Криму - на півострові заплановано проведення виборів президента РФ.

Українська правда
Теми: АТОКримсудГенпрокуратура
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