Затриманому Рубану повідомлено про підозру - джерело

Керівнику Центру звільнення полонених "Офіцерський корпус" Володимиру Рубану повідомлено про підозру.

Про це Українській правді повідомило поінформоване джерело у Службі безпеки України.

"Рубану повідомлено про підозру у присутності захисника у п’ятницю", - зазначив співрозмовник.

Підозру оголошено за ч.1 ст. 263 КК "Незаконне поводження зі зброєю", та ч.1 ст.14 "Готування до злочину", ч.3 ст.258 "Терористичний акт".

За даними джерела, матеріали справи затриманого керівника "Офіцерського корпусу" везуть до Шевченківського суду, засідання може відбутися вже 9 березня.

Обвинувачення представлятиме Військова прокуратура.

Рубан перебував у СІЗО у Маріуполі, інформації щодо місця обрання йому запобіжного заходу не було, повідомило "Громадське радіо" з посиланням на представника прес-служби ГУ СБУ у Донецькій області Олександр Чорнокожа.

Як відомо, керівника Центру звільнення полонених "Офіцерський корпус" Володимира Рубана було затримано 8 березня на КПВВ з арсеналом зброї. Інформацію про його затримання підтвердив генпрокурор Юрій Луценко.

У свою чергу у Службі безпеки в коментарі УП факт затримання не підтвердили і не спростували та заявили, що на брифінгу голови СБУ 9 березня відповіді оприлюднять.



