На стадіоні у Маріуполі під час матчу 25 туру УПЛ між ФК "Маріуполь" та "Динамо" було підірвано вибуховий пакет.

Як повідомляють "Новости Донбасса", вибух пролунав за сектором, де перебували ультрас "Динамо".

Після цього між фанатами "Динамо" і "Маріуполя" виникла бійка, яка продовжилася за межами стадіону.

У ситуацію втрутилися правоохоронці і бійка припинилася, вболівальники повернулися на свої місця. На місце інциденту прибули дві машини "швидкої допомоги".

Перебуваючи у своєму секторі, фанати палили фаєри і піротехнічні стробоскопи.

В облуправлінні поліції Донецької області в коментарі УП підтвердили, що інцидент мав місце, однак про деталі події пообіцяли повідомити пізніше.

"Наразі ми уточнюємо і з'ясовуємо усі деталі інциденту", - повідомили в поліції.

На відео, яке розповсюдило місцеве видання 0629.com.ua, участь у сутичках поза стадіоном взяли кількадесят людей.

Зазначається, що під час сутички було затримано кількох уболівальників "Динамо", на їх захист кинулися фанати обох клубів, надівши балаклави. У бік правоохоронців летіло каміння і фаєри, пише 0629.

Заспокоїти ультрас намагався начальник поліції Микола Побойний. Коли затриманих спробували вивезти в автозаку, в бік машини полетіло каміння, було розбито кілька вікон.

Також зазначається, що правоохоронці "намагалися забороняти знімати кореспонденту 0629, погрожуючи "розбити голову".

В іншій частині стадіону між поліцейськими і ультрас сталася бійка. Згодом конфлікт було вичерпано. Заспокоювати обидві сторони прийшов особисто голова Донецької облВЦА Павло Жебрівський.

За попередньою інформацією, затриманих серед маріупольських ультрас немає, а "киян" у супроводі поліції відвезли на залізничний вокзал.

Фото - 0629.com.ua

Зазначимо, на матчі, якій відбувся 1 квітня у Маріуполі, був присутній президент України Петро Порошенко.

На матч 7 туру "Маріуполь" - "Динамо" столичний клуб не приїхав, зазначаючи, що їм не гарантують безпеку у Маріуполі. За неприїзд на цю гру "Динамо" зарахували технічну поразку з рахунком 0:3. Справедливість цього рішення підтвердив Спортивний арбітражний суд у Лозанні.