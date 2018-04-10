В Луганську і в Сирії стоять пам'ятники найманцям "Групи Вагнера"

У центрі Луганська і в Сирії під виглядом пам'ятників російським добровольцям стоять статуї найманцям "Групи Вагнера".

Про це йдеться в дослідженні лабораторії цифрової криміналістики Атлантичної ради Digital Forensic Research Lab.

У центрі Луганська встановили статую у вигляді солдата, що захищає дитину, і з написом "Російським добровольцям", що говорить про те, що вона поставлена ​​не у пам'ять регулярним російським військовим .

Однак на п'єдесталі статуї зображено "ваґнерівський хрест" - медаль, якою посмертно нагороджуються вбиті в бою найманці "Групи Вагнера".

На "вагнерівському хресті" також є напис "За кров і хоробрість", яка є і на нагороді на п'єдесталі.

Статуя була споруджена в Луганську не пізніше 22 лютого 2018 р.

Ще один дивовижний факт про статую в Луганську полягає в тому, що це не оригінальний проект. Дослідники в соціальних мережах повідомляли, що вона є точною копією статуї, спорудженої в Сирії не пізніше січня 2018 р

Обидві статуї однакові, за винятком напису арабською на п'єдесталі статуї в Сирії. Цей напис свідчить "Російським добровольцям, які героїчно загинули при звільненні сирійських нафтових полів від ІДІЛ".

Автори дослідження з'ясували також, що пам'ятник вагнерівцям встановлений на території заводу "Хайян" приблизно в п'ятдесяти кілометрах від міста Пальміра.

Судячи з фотографій, опублікованих в соціальних мережах, Дамаск зумів відновити контроль над заводом не пізніше 17 лютого 2017 року, а вже в березні почалися ремонтні роботи. Мабуть, "Група Вагнера" активно брала участь в боях в цьому районі.

10 жовтня 2017 року російська газета "Фонтанка" опублікувала статтю про російського неонациста Олексія Мільчакова, який воює в Сирії.

У 2014 році Мільчаков заснував розвідувальну групу "Русич", відому садизмом і військовими злочинами. На Донбасі цей загін несе відповідальність за вбивство не менше 40 українських бійців з батальйону "Айдар" та 80-ї аеромобільної бригади.

Мільчаков відомий відрізанням вух убитих українських солдат, вирізанням свастик на обличчях трупів і селфі на тлі згорілих тіл українців. Він також занесений на сайт "Миротворець". Повідомлялося, що згодом Мільчаков і інші члени "Русича" приєдналися до "групи Вагнера".

У статті також є фотографія Мільчакова і інших бійців в басейні. За даними "Фонтанки", Мільчаков і його підлеглі були сфотографовані на базі "Вагнера" на заводі "Хайян". За допомогою геолокації вдалося підтвердити, що цей басейн дійсно знаходиться на заводі "Хайян".

Швидше за все, "Група Вагнера" брала участь в поверненні контролю Дамаска над заводом на початку 2017 р, а згодом обладнала базу на території заводу і, найімовірніше, досі знаходиться там.

Як повідомлялося, вважається, що "Групу Вагнера" фінансує близький до Путіна олігарх Євген Прігожин. На Прігожина накладені економічні санкції США через ведення бізнесу з російським Міністерством оборони і підтримку "Агентства інтернет-досліджень", також відомого як "пітерська фабрика тролів".