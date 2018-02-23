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WP: Атака ПВК "Вагнер" в Сирії, була санкціонована з Кремля

П'ятниця, 23 лютого 2018, 03:21
Євген Пригожин, ліворуч, показує Володимиру Путіну, тоді прем'єр-міністру, свій завод під Санкт-Петербургом, 2010 р.
Alexei Druzhinin/Sputnik

Російський олігарх Євген Пригожин, який, як вважають, контролює російських найманців, відомих як ПВК "Вагнер", перебував у тісному контакті з кремлівськими і сирійськими посадовцями в дні і тижні до і після атаки, в якій вони були розбиті.

Про це пише The Washington Post, посилаючись на дані розвідки США.

Згідно з перехопленими розвідкою США комунікаціями, в кінці січня Пригожин сказав високопоставленому сирійському чиновнику, що він "отримав дозвіл" від неназваного російського міністра просуватися вперед з "швидкою і сильною" ініціативою, яка повинна відбутися на початку лютого.

Видання нагадує, що Пригожин має тісні зв'язки з президентом Росії Володимиром Путіним з часів, коли він був ресторатором в Санкт-Петербурзі і згодом розширився до широкомасштабної бізнес-імперії, в тому числі одержує великі контракти з Міноборони Росії.

Серед різних підприємств, що йому належать, розвідка США вважає, що Пригожин також "майже напевно" контролює російських найманців, які воюють в Сирії на боці президента Башара Асада.

Як відомо, найманцями компанії "Вагнер" стають росіяни з ультранаціоналістичними переконаннями і військові ветерани, деякі з яких також воювали в Україні.

7 лютого в Сирії загинули або були поранені 300 російських найманців. Це сталося, коли вони разом з проурядовими силами почали атаку на відомі позиції Cирійських демократичних сил, підтримуваних США, і були повністю розбиті.

Згодом у Пентагоні повідомили, що атака не була несподіваною. Коаліція спостерігала повільне нарощування живої сили і обладнання протягом тижня до її початку.

Росія не визнає загибель своїх громадян в Сирії.

Як повідомлялося, Спеціальний прокурор США Роберт Мюллер висунув звинувачення проти 13 росіян, які працювали на "фабриці тролів", і ще 3 організацій у втручанні в вибори президента Сполучених Штатів. У списку значиться і Євген Пригожин.

"Українська правда" у Threads

Теми: СиріяРосія
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