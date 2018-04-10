В Луганске и в Сирии стоят памятники наёмникам "Группы Вагнера"

В центре Луганска и в Сирии под видом памятников российским добровольцам стоят статуи наемникам "Группы Вагнера".

Об этом идет речь в исследовании лаборатории цифровой криминалистики Атлантического совета Digital Forensic Research Lab.

В центре Луганска установили статую в виде солдата, защищающего ребенка, и надписью "Российским добровольцам", что говорит о том, что она поставлена не в память регулярным российским военным .

Однако на пьедестале статуи изображен "вагнеровский крест" - медаль, которой посмертно награждаются убитые в бою наемники "Группы Вагнера".

На "вагнеровском кресте" также есть надпись "За кровь и храбрость", которая есть и на награде на пьедестале.

Статуя была воздвигнута в Луганске не позднее 22 февраля 2018 г.

Еще один удивительный факт о статуе в Луганске заключается в том, что это не оригинальный проект. Исследователи в социальных сетях сообщали, что она является точной копией статуи, воздвигнутой в Сирии не позднее января 2018 г.

Обе статуи одинаковые, за исключением надписи на арабском на пьедестале статуи в Сирии. Эта надпись гласит "Российским добровольцам, геройски погибшим при освобождении сирийских нефтяных полей от ИГИЛ".

Авторы исследования выяснили также, что памятник вагнеровцам установлен на территории завода "Хайян" примерно в пятидесяти километрах от города Пальмира.

Судя по фотографиям, опубликованным в социальных сетях, Дамаск сумел восстановить контроль над заводом не позднее 17 февраля 2017 года, а уже в марте начались ремонтные работы. По-видимому, "Группа Вагнера" активно участвовала в боях в этом районе.

10 октября 2017 года российская газета "Фонтанка" опубликовала статью о российском неонацисте Алексее Мильчакове, который воюет в Сирии.

В 2014 году Мильчаков основал разведывательную группу "Русич", известную садизмом и военными преступлениями. На Донбассе этот отряд несет ответственность за убийство не менее 40 украинских бойцов из батальона "Айдар" и 80-й аэромобильной бригады.

Мильчаков известен отрезанием ушей убитых украинских солдат, вырезанием свастик на лицах трупов и селфи на фоне сгоревших тел украинцев. Он также занесен на сайт "Миротворец". Сообщалось, что впоследствии Мильчаков и другие члены "Русича" присоединились к "группе Вагнера".

В статье также имеется фотография Мильчакова и других бойцов в бассейне. По данным "Фонтанки", Мильчаков и его подчиненные были сфотографированы на базе "Вагнера" на заводе "Хайян". Посредством геолокации удалось подтвердить, что этот бассейн действительно находится на заводе "Хайян".

Скорее всего, "Группа Вагнера" принимала участие в возвращении контроля Дамаска над заводом в начале 2017 г, а впоследствии оборудовала базу на территории завода и, вероятнее всего, до сих пор находится там.

Как сообщалось, считается, что "Группу Вагнера" финансирует близкий к Путину олигарх Евгений Пригожин. На Пригожина наложены экономические санкции США из-за ведения бизнеса с российским Министерством обороны и поддержки "Агентства интернет-исследований", также известного как "питерская фабрика троллей".