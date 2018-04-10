Мюллер расследует выплату Пинчуком $ 150 тысяч долларов в фонд Трампа

Специальный советник ФБР Роберт Мюллер расследует выплату 150 тысяч долларов в фонд президента США Дональда Трампа украинским бизнесменом Викторм Пинчуком.

Об этом пишет The New York Times.

"В этом году следователи потребовали от компании Trump Organization массив документов о бизнесе с иностранными гражданами. В ответ компания передала документы о пожертвовании в размере 150 тысяч долларов, которое украинский миллиардер Виктор Пинчук сделал в сентябре 2015 года Фонду Дональда Трампа в обмен на 20-минутное появление Трампа через видеосвязь на конференции в Киеве", - говорится в публикации.

Как отмечает издание, пожертвование было внесено по требованию личного юриста Трампа Майкла Коена, у которого, как сообщалось, ФБР провело обыски. Вклад Пинчука стал самым крупным, полученным фондом в 2015 году от кого-либо, кроме самого г-на Трампа.

Платеж от Пинчука интересен тем, что он был совершен иностранцем во время избирательной кампании, сообщил изданию бывший начальник одного из налоговых подразделений, которое осуществляет надзор за освобождением организаций от налогообложения.

Выступление Трампа транслировалось на конференции "Ялтинская европейская стратегия", которую финансирует Пинчук. В этой конференции обычно участвуют известные бывшие западные лидеры, такие как бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр и бывший президент США Билл Клинтон. Мероприятие перенесено в Киев после аннексии Россией Крыма в 2014 году.

Тогда Трамп выступил с критикой политики президента Барака Обамы на фоне ухудшающихся отношений между Соединенными Штатами и Россией в связи с ее вторжениями в Украину.

"Наш президент не силен, и он не делает того, что должен делать для Украины. Путин вообще не уважает нашего президента", - сказал он.

Реагируя на ситуацию, Фонд Виктора Пинчука заявил в комментарии газете, что обратился к Трампу и другим мировым лидерам за помощью в деле "укрепления связей между Украиной и Западом".

По утверждению фонда, пожертвование было "особой просьбой фонда Трампа в сентябре 2015 года, когда на пост президента было несколько кандидатов от Республиканской партии, и не было никаких гарантий, что Трамп станет единым выдвиженцем от республиканцев в 2016 году".

О взносе Пинчука в фонд Трампа стало известно еще осенью 2016 года.

Тогда же "Украинская правдв" писала, что всего в течение нескольких лет Пинчук перечислил семье Клинтонов не менее 8,1 миллиона долларов. По подсчетам издания The Wall Street Journal до 2014 года Украинцы были самыми щедрыми донорами Clinton Foundation, и эта сумма достигала 10 млн долларов.