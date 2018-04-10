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Слідчим, що перевіряють диплом Гройсмана, відкрили його студентську справу

Вівторок, 10 квітня 2018, 14:53
Слідчим, що перевіряють диплом Гройсмана, відкрили його студентську справу

Слідству у справі щодо можливої підробки диплому прем’єра Володимира Гройсмана надали доступ до його особової студентської справи.

Відповідна ухвала Печерського райсуду Києва від 12 березня опублікована в Єдиному реєстрі рішень.

Таким чином, слідство отримало доступ до справи, що зберігається у Міжрегіональній академії управління персоналом, де прем’єр навчався з 2000 по 2003 роки та здобув диплом бакалавра та спеціаліста за спеціальністю "Правознавство".

Слідство зазначає, що зверталось до всіх закладів, де, згідно інформації Кабміну, навчався голова уряду. Водночас, т.в.о. президента зазначеної академії відмовився надавати копію особової справи Гройсмана.

Суд погодився з прокуратурою у необхідності надання доступу для "повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, встановлення фактичних обставин вчинення кримінального правопорушення, а також об'єктивних та фактичних даних, які б свідчили про підробку документів про освіту".

Строк дії ухвали – один місяць, тобто до 12 квітня.

Кримінальне провадження щодо можливої підробки диплому Володимира Гройсмана було порушено в жовтні 2017 року за зверненням позафракційного депутата Віталія Купрія.

Як зазначається в матеріалах справи, заявник вважає, що диплом спеціаліста, отриманий Гройсманом, міг бути підроблений. Так, голова уряду отримав його за період навчання із 2002 по 2003 роки. Нардеп, в свою чергу, наполягає, що законодавством про освіту, яке діяло на той час, передбачався термін навчання не менше ніж 5 років.

Раніше "Українська правда" писала, що Гройсман усю вищу освіту здобув заочно.

Більше про освіту прем’єра читайте в колонці журналіста УП "Заочно навчений прем'єр. Чотири дипломи Володимира Гройсмана".

Соня Лукашова, для УП

"Українська правда" у Threads

Теми: Гройсманосвіта
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