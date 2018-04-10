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Следователям, которые проверяют диплом Гройсмана, открыли его студенческое дело

Вторник, 10 апреля 2018, 14:53
Следователям, которые проверяют диплом Гройсмана, открыли его студенческое дело

Следствию по делу о возможной подделке диплома премьера Владимира Гройсмана предоставили доступ к его личному студенческому делу.

Соответствующее постановление Печерского райсуда Киева от 12 марта опубликовано в Едином реестре решений.

Таким образом, следствие получило доступ к делу, которое хранится в Межрегиональной академии управления персоналом, где премьер учился с 2000 по 2003 годы и получил диплом бакалавра и специалиста по специальности "Правоведение".

Следствие отмечает, что обращалось ко всем заведениям, где, согласно информации Кабмина, учился глава правительства. В то же время, в.и.о. президента указанной академии отказался предоставлять копию личного дела Гройсмана.

Суд согласился с прокуратурой в необходимости предоставления доступа для "полного и беспристрастного расследования уголовного производства, установления фактических обстоятельств совершения уголовного преступления, а также объективных и фактических данных, свидетельствующих о подделке документов об образовании".

Срок действия постановления – один месяц, то есть до 12 апреля.

Уголовное производство в отношении возможной подделки диплома Владимира Гройсмана было возбуждено в октябре 2017 по обращению внефракционного депутата Виталия Куприя.

Как отмечается в материалах дела, заявитель считает, что диплом специалиста, полученный Гройсманом, мог быть подделан. Так, глава правительства получил его за период обучения с 2002 по 2003 годы. Нардеп, в свою очередь, настаивает, что законодательством об образовании, которое действовало в то время, предусматривался срок обучения не менее 5 лет.

Ранее "Украинская правда" писала, что Гройсман все высшее образование получил заочно.

Больше об образовании премьера читайте в колонке журналиста УП "Заочно обученный премьер. Четыре диплома Владимира Гройсмана".

Соня Лукашова, для УП
Темы: Гройсманобразование
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