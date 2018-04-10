В Україні послаблять умови вступу до Нацполіції

У Національній поліції змінять умови вступу до лав поліцейських, даючи змогу претендентам пройти іспит повторно, якщо вони не вклалися в норматив з першого разу.

Про це розповів голова Національної поліції Сергій Князєв 10 квітня .

За його словами, за кордоном така практика існує вже давно.

"Якщо кандидат вмотивований і має бажання служити в поліції, але на фінальному іспиті не вкладається у норматив на декілька секунд, йому дають можливість "підтягнути" свої навички. Після кількох місяців додаткової підготовки він знову здає іспит. У разі успішної здачі кандидат вступає на службу до лав поліції", - сказав він.

"Я вважаю, нам необхідно змінити підхід і давати шанс кандидату "підтягнути" за декілька місяців рівень своєї підготовки до належного рівня", – додав глава Нацполіції.

Князєв зазначив, що наразі в Академії навчаються 185 курсантів з 12 регіонів України. Серед них – слухачі з Луганської, Львівської, Одеської, Полтавської, Черкаської, Київської, Івано-Франківської, Волинської, Дніпропетровської, Закарпатської, Запорізької та Херсонської областей.