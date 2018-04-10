В Украине ослабят условия вступления в Нацполицию

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Вторник, 10 апреля 2018, 15:23

В Национальной полиции изменят условия вступления в ряды полицейских, позволяя претендентам пройти экзамен повторно, если они не сдали в норматив с первого раза.

Об этом рассказал глава Национальной полиции Сергей Князев 10 апреля.

По его словам, за рубежом такая практика существует уже давно.

"Если кандидат мотивирован и имеет желание служить в полиции, но на финальном экзамене не укладывается в норматив на несколько секунд, ему дают возможность "подтянуть" свои навыки. После нескольких месяцев дополнительной подготовки он снова сдает экзамен. В случае успешной сдачи кандидат поступает на службу в ряды полиции", - сказал он.

"Я считаю, нам необходимо изменить подход и давать шанс кандидату "подтянуть" за несколько месяцев уровень своей подготовки к надлежащему уровню", - добавил глава Нацполиции.

Князев отметил, что сейчас в Академии учатся 185 курсантов из 12 регионов Украины. Среди них - слушатели из Луганской, Львовской, Одесской, Полтавской, Черкасской, Киевской, Ивано-Франковской, Волынской, Днепропетровской, Закарпатской, Запорожской и Херсонской областей.

Украинская правда
Темы: полиция Князев
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