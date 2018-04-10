Росія в РБ ООН заблокувала проект резолюції США щодо Сирії

Росія в Раді безпеки ООН заблокувала проект резолюції США про створення нового механізму розслідування хіматак в Сирії.

Про це йдеться на засіданні РБ ООН.

За документ проголосували 12 членів, проти - Росія (постійний член Радбезу) та Болівія, Китай - утримався.

11 квітня США винесли на голосування проект резолюції про створення нового механізму розслідування хімічних атак в Сирії.

Його співавторами виступили Канада, Франція, Нідерланди, Перу, Польща, Велика Британія, Швеція і Туреччина.

Йдеться про місію, яка замінить групу експертів ООН-ОЗХЗ з розслідування випадків застосування хімічної зброї в Сирії.

У документі США наполягають, що після вивчення доповіді нової незалежної місії (UNIMI), РБ ООН має заявити про порушення резолюції 2118 (про встановлення міжнародного контролю над хімічною зброєю Сирії та її знищення) і вжити заходів по Главі VII Статуту ООН, яка визначає дії щодо загрози миру.

"Наша пропозиція засуджує хімічні атаки. Документ містить вимоги негайно забезпечити гуманітарний доступ до людей в місті Дума, заклик до сторін забезпечити максимальну співпрацю з розслідуванням, а також створити механізм розслідування щодо встановлення відповідальних", - пояснила перед голосуванням постійний представник США при ООН Ніккі Гейлі.

Водночас глава російської делегації Василь Небензя прямо заявив, що "Росія не може підтримати американський проект".

Він підкреслив, що США хочуть створити механізм на кшталт Спільного механізму розслідування ООН і ОЗХЗ.

За версією російської сторони, цей механізм, який встановив відповідальність Асада у попередніх хімічних атаках проти цивільних, був "маріонеткою в руках антидамаських сил".

Для того, щоб проект резолюції РБ ООН вважався прийнятим, його мають підтримати не менше 9 членів Радбезу. При цьому, жоден з постійних членів Ради - Велика Британія, Китай, Росія, США і Франція - не повинні проголосувати проти.

У ніч на неділю з'явилися повідомлення про хімічну атаку на Східну Гуту у Сирії, під час якої було використано токсичний газ: внаслідок атаки загинули десятки людей, за деякими даними – до 150 осіб.

Президент США Дональд Трамп назвав президента Сирії Башара Асада твариною після хімічної атаки в Сирії та заявив, що Росія та Іран мають заплатити велику ціну за його підтримку.

МЗС України виступає за притягнення до відповідальності причетних до хімічної атаки у сирійському місті Дума.