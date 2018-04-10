Россия в СБ ООН заблокировала проект резолюции США по Сирии

Россия в Совете безопасности ООН заблокировала проект резолюции США о создании нового механизма расследования химатак в Сирии.

Об этом говорится на заседании СБ ООН.

За документ проголосовали 12 членов, против - Россия (постоянный член Совбеза) и Боливия, Китай - воздержался.

11 апреля США вынесли на голосование проект резолюции о создании нового механизма расследования химических атак в Сирии.

Его соавторами выступили Канада, Франция, Нидерланды, Перу, Польша, Великобритания, Швеция и Турция.

Речь идет о миссии, которая заменит группу экспертов ООН-ОЗХО по расследованию случаев применения химического оружия в Сирии.

В документе США настаивают, что после изучения доклада новой независимой миссии (UNIMI), СБ ООН должен заявить о нарушении резолюции 2118 (об установлении международного контроля над химическим оружием Сирии и его уничтожением) и принять меры по Главе VII Устава ООН, которая определяет действия относительно угрозы миру.

"Наше предложение осуждает химические атаки.

Документ содержит требования немедленно обеспечить гуманитарный доступ к людям в городе Дума, призыв к сторонам обеспечить максимальное сотрудничество в расследовании, а также создать механизм расследования по установлению ответственных", - пояснила перед голосованием постоянный представитель США при ООН Никки Хейли.

В то же время глава российской делегации Василий Небензя прямо заявил, что "Россия не может поддержать американский проект".

Он подчеркнул, что США хотят создать механизм вроде Общего механизма расследования ООН и ОЗХО.

По версии российской стороны, этот механизм, который установил ответственность Асада в предыдущих химических атаках против гражданских, был "марионеткой в ​​руках антидамасских сил".

Для того, чтобы проект резолюции СБ ООН считался принятым, его должны поддержать не менее 9 членов Совбеза. При этом, ни один из постоянных членов Совета - Великобритания, Китай, Россия, США и Франция - не должны проголосовать против.

В ночь на воскресенье появились сообщения о химической атаке на Восточную Гуту в Сирии, во время которой был использован токсичный газ: в результате атаки погибли десятки людей, по некоторым данным – до 150 человек.

Президент США Дональд Трамп назвал президента Сирии Башара Асада животным после химической атаки в Сирии и заявил, что Россия и Иран должны заплатить большую цену за его поддержку.

МИД Украины выступает за привлечение к ответственности причастных к химической атаке в сирийском городе Дума.