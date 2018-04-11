Слідком РФ порушив справу через стрілянину на блокпосту на Донбасі

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Середа, 11 квітня 2018, 09:30

Слідчий комітет Росії порушив кримінальну справу за фактом стрілянини на КПП "Оленівка" 7 квітня, коли отримала поранення мирна мешканка.

Про це повідомляє сайт СК РФ.

Російське слідство подає дану ситуацію як обстріл з боку українських військовослужбовців.

"За даним фактом Головним слідчим управлінням СК Росії порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.356 КК РФ (застосування заборонених засобів і методів ведення війни)", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що проводяться слідчі дії та оперативно-розшукові заходи, спрямовані на встановлення всіх обставин злочину, а також посадовців, причетних до його скоєння.

Раніше помічник голови Держприкордонслужби України Олег Слободян повідомив, що стрілянину на блокпосту влаштував бойовик.

Терористи так званого "Міністерства держбезпеки" ОРДО 7 квітня приїхали на блокпост "Оленівка" з метою затримання т.зв. прикордонників, замішаних у хабарництві.

Під час затримання одного з бойовиків той дістав автомат і дав чергу, поціливши в жінку, яка чекала транспорт на автобусній зупинці на тимчасово непідконтрольною Україні території.

Жінка 1963 року народження отримала вогнепальне поранення.

Блокпост "Оленівка" знаходиться на окупованій території, на віддаленій відстані від позицій ВСУ.

Теми: ОРДЛО Росія війна
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