Слідком РФ порушив справу через стрілянину на блокпосту на Донбасі

Слідчий комітет Росії порушив кримінальну справу за фактом стрілянини на КПП "Оленівка" 7 квітня, коли отримала поранення мирна мешканка.

Про це повідомляє сайт СК РФ.

Російське слідство подає дану ситуацію як обстріл з боку українських військовослужбовців.

"За даним фактом Головним слідчим управлінням СК Росії порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.356 КК РФ (застосування заборонених засобів і методів ведення війни)", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що проводяться слідчі дії та оперативно-розшукові заходи, спрямовані на встановлення всіх обставин злочину, а також посадовців, причетних до його скоєння.

Раніше помічник голови Держприкордонслужби України Олег Слободян повідомив, що стрілянину на блокпосту влаштував бойовик.

Терористи так званого "Міністерства держбезпеки" ОРДО 7 квітня приїхали на блокпост "Оленівка" з метою затримання т.зв. прикордонників, замішаних у хабарництві.

Під час затримання одного з бойовиків той дістав автомат і дав чергу, поціливши в жінку, яка чекала транспорт на автобусній зупинці на тимчасово непідконтрольною Україні території.

Жінка 1963 року народження отримала вогнепальне поранення.

Блокпост "Оленівка" знаходиться на окупованій території, на віддаленій відстані від позицій ВСУ.