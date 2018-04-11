Слідком РФ порушив справу через стрілянину на блокпосту на Донбасі
Слідчий комітет Росії порушив кримінальну справу за фактом стрілянини на КПП "Оленівка" 7 квітня, коли отримала поранення мирна мешканка.
Про це повідомляє сайт СК РФ.
Російське слідство подає дану ситуацію як обстріл з боку українських військовослужбовців.
"За даним фактом Головним слідчим управлінням СК Росії порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.356 КК РФ (застосування заборонених засобів і методів ведення війни)", - йдеться в повідомленні.
Відзначається, що проводяться слідчі дії та оперативно-розшукові заходи, спрямовані на встановлення всіх обставин злочину, а також посадовців, причетних до його скоєння.
Раніше помічник голови Держприкордонслужби України Олег Слободян повідомив, що стрілянину на блокпосту влаштував бойовик.
Терористи так званого "Міністерства держбезпеки" ОРДО 7 квітня приїхали на блокпост "Оленівка" з метою затримання т.зв. прикордонників, замішаних у хабарництві.
Під час затримання одного з бойовиків той дістав автомат і дав чергу, поціливши в жінку, яка чекала транспорт на автобусній зупинці на тимчасово непідконтрольною Україні території.
Жінка 1963 року народження отримала вогнепальне поранення.
Блокпост "Оленівка" знаходиться на окупованій території, на віддаленій відстані від позицій ВСУ.