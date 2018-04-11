Следком РФ возбудил дело из-за стрельбы на блокпосту на Донбассе

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Среда, 11 апреля 2018, 09:30

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту стрельбы на КПП "Еленовка" 7 апреля, когда получила ранение мирная жительница.

Об этом сообщает сайт СК РФ.

Российское следствие подает данную ситуацию как обстрел со стороны украинских военнослужащих.

"По данному факту Главным следственным управлением СК России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.356 УК РФ (применение запрещенных средств и методов ведения войны)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств преступления, а также должностных лиц, причастных к его совершению.

Ранее помощник главы Госпогранслужбы Украины Олег Слободян сообщил, что стрельбу на блокпосту устроил боевик.  

Террористы так называемого "Министерства госбезопастности" ОРДО 7 апреля приехали на блокпост "Еленовка" с целью задержания т.н. пограничников, замешанных во взяточничестве.

Во время задержания одного из боевиков тот достал автомат и дал очередь, попав в женщину, которая ожидала транспорта на автобусной остановке на временно неподконтрольной Украине территории.

Женщина 1963 года рождения получила огнестрельное ранение.

Блокпост "Еленовка" находится на оккупированной территории, на удаленном расстоянии от позиций ВСУ.

Темы: ОРДЛО Росcия война
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