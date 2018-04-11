Захарченко готує бойовий "резерв" для "ДНР"
Бойовики угруповання "ДНР" поновили підготовку бойового резерву.
Так звана "Рада міністрів ДНР" оприлюднила розпорядження ватажка угруповання Олександра Захарченка "Про проведення навчальних військових зборів із громадянами, які перебувають у запасі" від 14 березня.
Цей документ пояснюють необхідністю сформувати "резерв у період наростання військової загрози".
Того ж дня місцева влада мала налагодити роботу з військкоматами і роботодавцями, які повинні зберегти робочі місця за учасниками зборів.
До 28 квітня т.зв. "Міноборони ДНР" має подати розрахунки компенсації учасникам "військових зборів", а до 30 квітня "Мінфін" уже має профінансувати їх.
При цьому силові структури – "МВС" та "ДАІ" – повинні забезпечити порядок під час проведення зборів, супроводжувати їхніх учасників, допомогти в розшуку і доставці тих "запасників", які не прибули за "повісткою".