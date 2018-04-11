Захарченко готує бойовий "резерв" для "ДНР"

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Середа, 11 квітня 2018, 13:50

Бойовики угруповання "ДНР" поновили підготовку бойового резерву.

Так звана "Рада міністрів ДНР" оприлюднила розпорядження ватажка угруповання Олександра Захарченка "Про проведення навчальних військових зборів із громадянами, які перебувають у запасі" від 14 березня.

Цей документ пояснюють необхідністю сформувати "резерв у період наростання військової загрози".

Того ж дня місцева влада мала налагодити роботу з військкоматами і роботодавцями, які повинні зберегти робочі місця за учасниками зборів.

До 28 квітня т.зв. "Міноборони ДНР" має подати розрахунки компенсації учасникам "військових зборів", а до 30 квітня "Мінфін" уже має профінансувати їх.

При цьому силові структури – "МВС" та "ДАІ" – повинні забезпечити порядок під час проведення зборів, супроводжувати їхніх учасників, допомогти в розшуку і доставці тих "запасників", які не прибули за "повісткою".

Олена Рощенко, УП
Теми: Донбас "ДНР"
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