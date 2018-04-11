Захарченко готовит боевой "резерв" для "ДНР"

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Среда, 11 апреля 2018, 13:50

Боевики группировки "ДНР" возобновили подготовку боевого резерва.  

Так называемый "Совет министров ДНР" обнародовал распоряжение главаря группировки Александра Захарченко "О проведении учебных военных сборов с гражданами, пребывающими в запасе" от 14 марта.

Этот документ объясняют необходимостью сформировать "резерв в период нарастания военной угрозы".

В тот же день местные власти должны были наладить работу с военкоматами и работодателями, которые должны сохранить рабочие места за участниками сборов.

До 28 апреля т.н. "Минобороны ДНР" должно подать расчеты компенсации участникам "военных сборов", а до 30 апреля "Минфин" уже должен профинансировать их.

При этом силовые структуры – "МВД" и" ГАИ" – должны обеспечить порядок при проведении сборов, сопровождать их участников, помочь в розыске и доставке тех "запасников", которые не прибыли по "повестке".

Алена Рощенко, УП
Темы: Донбасс "ДНР"
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