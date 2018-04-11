В Україні погіршились одразу кілька показників демократії – FH

Вперше після Революції Гідності в Україні погіршились одразу кілька показників розвитку демократії.

Про це йдеться в у доповіді міжнародної огранізації "Freedom House".

"В результаті показник демократії в Україні знизився з 4,61 (у 2017 році – УП) до 4,64", – визначають автори автори рівень прогресу за шкалою, де 1 – найвищий рівень та 7 – найнижчий.

Зокрема, згідно з дослідженням, погіршився рівень незалежних ЗМІ (з 4.00 до 4.25) та громадянського суспільства (з 2,50 до 2,75).

Дослідження "Freedom House" містить також такі показники як "Національне демократичне управління", "Виборчий процес", "Місцеве демократичне врядування", "Судова система та незалежність" та "Корупція".

З 2014 року показники, здебільшого, або покращувались, або залишались сталими. Водночас, погіршення рівня громадянського суспільства організація зафіксувала ще минулого року.

Це погіршення автори пояснюють кампаніями проти громадських активістів та їх залякуванням, зокрема, впровадженням е-декларування для антикорупціонерів.

В доповіді йдеться, що рейтинг незалежних ЗМІ знизився у зв'язку з блокуванням сайтів російських соцмереж, "а також фізичними нападами на журналістів та відсутністю прогресу у розслідуванні вбивства журналіста Павла Шеремета".

При цьому у "Freedom House" відзначили прогрес у реформуванні децентралізації та процесі об'єднання громад, особливо у сфері фіскальної децентралізації. За рахунок цього, на думку дослідників, покращився рейтинг місцевого демократичного управління.

"Тиск на громадянське суспільство та опозицію, а також спроба уряду об'єднати владу, швидше за все, посилюватиметься напередодні виборів", – йдеться у сформованих правозахисниками українських перспективах на 2018 рік.

Крім того, автори припускають, що антикорупційна реформа зупиниться, а інші реформи, такі як децентралізація, охорона здоров'я та державне управління, будуть продовжені за підтримки міжнародної спільноти.

Водночас, на думку "Freedom House", новий закон про реінтеграцію Донбасу може призвести до загострення конфлікту.