Декларування активістів: 86 організацій збираються до КС

Громадські організації хочуть оскаржувати в Конституційному суді електронне декларування для антикорупційних активістів.

Відповідну заяву, підписану 86 ГО, опублікував "Реанімаційний пакет реформ".

"Громадські організації, які підтримують цю заяву, будуть застосовувати всі інструменти правового захисту конституційних прав, насамперед, невідкладно поставлять питання щодо конституційності нових положень Закону України "Про запобігання корупції" у Конституційному Суді України", – йдеться в заяві.

Серед підписантів, зокрема, "Слідство-інфо", "Центр UA", "Інститут масової інформації", "Кримська правозахисна група", "Детектор медіа" тощо.

"За Конституцією, утвердження і забезпечення прав і свобод людини є головним обов’язком держави, і держава відповідає перед людиною за свою діяльність", – зазначають вони.

Активісти стверджують, що поширення антикорупційних обов’язків на фізичних осіб є дискримінаційними за видом діяльності, та порушують Європейську конвенцію з прав людини і основоположних свобод, положення Конституції України щодо права на свободу об’єднань, працю, рівні можливості у виборі професії та роду трудової діяльності, свободу думки і слова, вільне вираження своїх поглядів і переконань, приватність та невтручання в особисте і сімейне життя.

"В жодній європейській країні не існує обов’язку декларування майна для громадських активістів, експертів чи журналістів-розслідувачів на одному рівні з державними посадовцями", – наголошують підписанти.

Водночас, відповідно до Закону "Про Конституційний суд", подати конституційне подання може президент, щонайменше сорок п’ять нардепів, Верховний Суд, уповноваженого з прав людини, ВР чи Рада Криму.

Конституційна скарга, яку може подати будь-який громадянин, має попередньо пройти всі судові інстанції.

27 березня 2017 року президент Петро Порошенко підписав зміни до закону "Про протидію корупції", згідно з якими члени антикорупційних громадських організацій зобов'язані подавати електронні декларації.

22 березня 2018 року Верховна Рада провалила голосування щодо відтермінування е-декларування для членів громадських організацій.

28 березня європейський комісар з питань європейської політики сусідства Йоганнес Ган заявив, що українське керівництво провалило виконання власних обіцянок, не скасувавши е-декларування для активістів.

28 березня у Порошенка заявили, що ВР має ухвалити рішення про скасування е-декларування для антикорупціонерів, хоча до закінчення терміну подачі звітів залишалося лише 3 дні, а найближче засідання парламенту планувалось через 6.

Пізніше Рада опублікувала заяву спікера Андрія Парубія, з якої випливає, що нардепи планують розглянути скасування електронного декларування для громадських активістів вже після 1 квітня.

29 марта НАЗК роз'яснило, що вимога подавати е-декларації не стосується осіб, які працюють в антикорупційних об'єднаннях, але безпосередньо не виконують функцій у сфері запобігання і протидії корупції.