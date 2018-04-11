В Украине ухудшились сразу несколько показателей демократии – FH

Впервые после Революции Достоинства в Украине ухудшились сразу несколько показателей развития демократии.

Об этом говорится в докладе международной огранизации "Freedom House".

"В результате показатель демократии в Украине снизился с 4,61 (в 2017 году -– УП) до 4,64", – определяют авторы авторы уровень прогресса по шкале, где 1 – самый высокий уровень и 7 – самый низкий.

В частности, согласно исследованию, ухудшился уровень независимых СМИ (с 4.00 до 4.25) и гражданского общества (с 2,50 до 2,75).

Исследование "Freedom House" содержит также такие показатели как "Национальное демократическое управление", "Избирательный процесс", "Местное демократическое управление", "Судебная система и независимость" и "Коррупция".

С 2014 года показатели, в основном, или улучшались, или оставались стабильными. В то же время, ухудшение уровня гражданского общества организация зафиксировала еще в прошлом году.

Это ухудшение авторы объясняют кампаниями против общественных активистов и их запугиванием, в частности, внедрением е-декларирования для антикоррупционеров.

В докладе говорится, что рейтинг независимых СМИ снизился в связи с блокировкой сайтов российских соцсетей, "а также физическими нападениями на журналистов и отсутствием прогресса в расследовании убийства журналиста Павла Шеремета".

При этом в "Freedom House" отметили прогресс в реформировании децентрализации и в процессе объединения общин, особенно в сфере фискальной децентрализации. За счет этого, по мнению исследователей, улучшился рейтинг местного демократического управления.

"Давление на гражданское общество и оппозицию, а также попытка правительства объединить власть, скорее всего, будет усиливаться накануне выборов", – говорится в сформированных правозащитниками украинских перспективах на 2018 год.

Кроме того, авторы предполагают, что антикоррупционная реформа остановится, а другие реформы, такие как децентрализация, здравоохранение и государственное управление, будут продолжены при поддержке международного сообщества.

В то же время, по мнению "Freedom House", новый закон о реинтеграции Донбасса может привести к обострению конфликта.