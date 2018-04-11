Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Україна підпише безвіз з Македонією - Клімкін

Середа, 11 квітня 2018, 16:10

Текст угоди про безвізовий режим України з Македонією майже готовий і скоро буде підписаний.

Про це повідомив міністр закордонних справ Павло Клімкін у Twitter в ході офіційного візиту до Македонії 11 квітня.

"На зустрічах у Македонії домовилися, що найближчим часом підпишемо угоду про безвіз - текст майже готовий - і покращимо функціонування нашої ЗВТ", - написав міністр.

Він підсумував, що загалом на обидві країни чекає один спільний шлях до ЄС і НАТО.

Раніше уряд Канади заявив, що не переглядатиме свій візовий режим з Україною, яка наразі не відповідає нормам для його зміни.

З 31 грудня також почав діяти безвіз між Україною та ОАЕ.

За словами президента Петра Порошенко, станом на березень 2018 року безвізом з країнами ЄС вже скористалися майже півмільйона громадян України.

Теми: безвізУкраїнаМакедоніяКлімкін
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Шевченка офіційно висунули на заміну Павелку, він збиратиме команду

Уряд погодив призначення 2 голів ОДА

фотоЗалужний і Умєров з'їздили до Сирського і обговорили план дій

Єврокомісія може вже у середу розморозити 10 млрд євро для Угорщини – ЗМІ

Столичний стоматолог отримав 10 років тюрми за розбій, шахрайство й замахи на вбивство

Терміни відновлення роботи незрозумілі – гендиректор "Київстар"

Усі новини...
безвіз
Мінекономіки прогнозує підвищення цін на бензин і дизпаливо у липні на 5-8 гривень за літр
ЄС планує посилити механізм призупинення безвізу з третіми країнами, серед яких Україна
Казахстан і Китай підписали угоду про безвіз
Останні новини
18:28
МВФ не сподобалася ідея створити в Україні єдиний холдинг держкомпаній
18:18
Фінляндія вироблятиме вдвічі більше боєприпасів для допомоги Україні
18:14
У Франції батьки поскаржилися на вчителя, який показав учням картину із зображенням голого тіла
18:05
Бойко за 2022 рік задекларував мільйони рублів у російському банку
17:57
У США двох учительок звільнили через підробіток на контенті для дорослих
17:56
На Київщині через збій у "Київстарі" не працює система оповіщення про повітряну тривогу
17:52
Шевченка офіційно висунули на заміну Павелку, він збиратиме команду
17:33
фото25 тисяч книжок для українських бібліотек доправили із Великої Британії
17:24
Уряд погодив призначення 2 голів ОДА
17:17
фотоЗалужний і Умєров з'їздили до Сирського і обговорили план дій
Усі новини...
Реклама: