Україна підпише безвіз з Македонією - Клімкін

350 переглядів
Середа, 11 квітня 2018, 16:10

Текст угоди про безвізовий режим України з Македонією майже готовий і скоро буде підписаний.

Про це повідомив міністр закордонних справ Павло Клімкін у Twitter в ході офіційного візиту до Македонії 11 квітня.

"На зустрічах у Македонії домовилися, що найближчим часом підпишемо угоду про безвіз - текст майже готовий - і покращимо функціонування нашої ЗВТ", - написав міністр.

Він підсумував, що загалом на обидві країни чекає один спільний шлях до ЄС і НАТО.

Раніше уряд Канади заявив, що не переглядатиме свій візовий режим з Україною, яка наразі не відповідає нормам для його зміни.

powered by lun.ua
Усі новини
Головні новини
Пропозиції Росії щодо транзиту для України збиткові - Насалик
Трамп заявив, що стосунки з Росією гірші за "холодну війну"
Трамп закликав Росію приготуватися до ракетних ударів США в Сирії
В Україні погіршились одразу кілька показників демократії – FH
Усі новини
київ

На КПІ відкрилося кафе "Школа" з домашньою кухнею

Досвід

На особистому досвіді: Викладач, який живе в гуртожитку зі студентами