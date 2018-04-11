Україна підпише безвіз з Македонією - Клімкін

Текст угоди про безвізовий режим України з Македонією майже готовий і скоро буде підписаний.

Про це повідомив міністр закордонних справ Павло Клімкін у Twitter в ході офіційного візиту до Македонії 11 квітня.

"На зустрічах у Македонії домовилися, що найближчим часом підпишемо угоду про безвіз - текст майже готовий - і покращимо функціонування нашої ЗВТ", - написав міністр.

На зустрічах у Македонії домовилися, що найближчим часом підпишемо угоду про #безвіз - текст майже готовий - і покращимо функціонування нашої #ЗВТ. А загалом – у нас один шлях до ЄС і НАТО. Разом і працюватимемо :) pic.twitter.com/vvCJcTfxSJ — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) April 11, 2018

Він підсумував, що загалом на обидві країни чекає один спільний шлях до ЄС і НАТО.

Раніше уряд Канади заявив, що не переглядатиме свій візовий режим з Україною, яка наразі не відповідає нормам для його зміни.