Украина подпишет безвиз с Македонией - Климкин

350 просмотров
Среда, 11 апреля 2018, 16:10

Текст соглашения о безвизовом режиме Украины с Македонией почти готов и скоро будет подписан.

Об этом сообщил министр иностранных дел Павел Климкин в Twitter в ходе официального визита в Македонию 11 апреля.

"На встречах в Македонии договорились, что в ближайшее время подпишем соглашение о безвизе - текст почти готов - и улучшим функционирования нашей ЗСТ", - написал министр.

Он подытожил, что в целом на обе страны ждет один общий путь в ЕС и НАТО.

Ранее правительство Канады заявило, что не будет пересматривать свой визовый режим с Украиной, которая пока не соответствует нормам для его изменения.

powered by lun.ua
Все новости
Главные новости
Предложения России по транзиту для Украины убыточны – Насалик
Трамп заявил, что отношения с Россией хуже, чем в "холодную войну"
Трамп призвал Россию приготовиться к ракетным ударам США в Сирии
В Украине ухудшились сразу несколько показателей демократии – FH
Все новости
инфографика

Как часто нужно чистить бытовые предметы

исследование

Сон с собакой под боком улучшает качество отдыха