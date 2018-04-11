Украина подпишет безвиз с Македонией - Климкин

Текст соглашения о безвизовом режиме Украины с Македонией почти готов и скоро будет подписан.

Об этом сообщил министр иностранных дел Павел Климкин в Twitter в ходе официального визита в Македонию 11 апреля.

"На встречах в Македонии договорились, что в ближайшее время подпишем соглашение о безвизе - текст почти готов - и улучшим функционирования нашей ЗСТ", - написал министр.

На зустрічах у Македонії домовилися, що найближчим часом підпишемо угоду про #безвіз - текст майже готовий - і покращимо функціонування нашої #ЗВТ. А загалом – у нас один шлях до ЄС і НАТО. Разом і працюватимемо :) pic.twitter.com/vvCJcTfxSJ — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) April 11, 2018

Он подытожил, что в целом на обе страны ждет один общий путь в ЕС и НАТО.

Ранее правительство Канады заявило, что не будет пересматривать свой визовый режим с Украиной, которая пока не соответствует нормам для его изменения.