Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Украина подпишет безвиз с Македонией - Климкин

Среда, 11 апреля 2018, 16:10

Текст соглашения о безвизовом режиме Украины с Македонией почти готов и скоро будет подписан.

Об этом сообщил министр иностранных дел Павел Климкин в Twitter в ходе официального визита в Македонию 11 апреля.

"На встречах в Македонии договорились, что в ближайшее время подпишем соглашение о безвизе - текст почти готов - и улучшим функционирования нашей ЗСТ", - написал министр.

Он подытожил, что в целом на обе страны ждет один общий путь в ЕС и НАТО.

Ранее правительство Канады заявило, что не будет пересматривать свой визовый режим с Украиной, которая пока не соответствует нормам для его изменения.

С 31 декабря также начал действовать безвиз между Украиной и ОАЭ.

За словами президента Петра Порошенко, по состоянию на март 2018 года безвизом со странами ЕС уже воспользовались почти полмиллиона граждан Украины.

Темы: безвизУкраинаМакедонияКлимкин
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"

Фильм "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова вошел в шортлист премии "Оскар"

фотоСтрелком в Праге оказался студент, который, вероятно, покончил с собой

Зеленский отреагировал на стрельбу в Праге, в которой погибли более 15 человек

фотоЭкс-прокурора, который устроил лакшери-свадьбу с экс-сотрудницей ГБР, объявили в розыск

Порошенко получил от правительства Венгрии более 37 миллионов: в "Евросолидарности" прокомментировали

Все новости...
безвиз
Минэкономики прогнозирует повышение цен на бензин и дизтопливо в июле на 5-8 гривен за литр
ЕС планирует усилить механизм приостановления безвиза с третьими странами, среди которых Украина
Казахстан и Китай подписали соглашение о безвизе
Последние новости
02:33
"Схемы": у главы ВККС нет российского паспорта, а обнародованный номер - компоновка из цифр советского  
01:32
В Одесской области работает ПВО
01:08
Спасатели показали последствия российского обстрела: в трех квартирах разрушены стены
00:21
В Хмельницкой области работала ПВО
00:16
ОбновленоВоздушные силы зафиксировали движение русских дронов на территории Украины, работает ПВО
00:14
ОбновляетсяВ Киеве есть попадания по жилым домам в двух районах - Кличко
00:03
КГВА подтвердила попадание в жилой дом: на верхних этажах был пожар
23:26
Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"
23:22
В Англии одинокому оленю нашли пару к Рождеству: счастливая история "помощников Санты"
22:58
NYT: США активнее работают над конфискацией активов РФ для Украины на фоне блокады в Конгрессе
Все новости...
Реклама: