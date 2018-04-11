Украина подпишет безвиз с Македонией - Климкин
Текст соглашения о безвизовом режиме Украины с Македонией почти готов и скоро будет подписан.
Об этом сообщил министр иностранных дел Павел Климкин в Twitter в ходе официального визита в Македонию 11 апреля.
"На встречах в Македонии договорились, что в ближайшее время подпишем соглашение о безвизе - текст почти готов - и улучшим функционирования нашей ЗСТ", - написал министр.
На зустрічах у Македонії домовилися, що найближчим часом підпишемо угоду про #безвіз - текст майже готовий - і покращимо функціонування нашої #ЗВТ. А загалом – у нас один шлях до ЄС і НАТО. Разом і працюватимемо :) pic.twitter.com/vvCJcTfxSJ— Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) April 11, 2018
Он подытожил, что в целом на обе страны ждет один общий путь в ЕС и НАТО.
Ранее правительство Канады заявило, что не будет пересматривать свой визовый режим с Украиной, которая пока не соответствует нормам для его изменения.
С 31 декабря также начал действовать безвиз между Украиной и ОАЭ.
За словами президента Петра Порошенко, по состоянию на март 2018 года безвизом со странами ЕС уже воспользовались почти полмиллиона граждан Украины.