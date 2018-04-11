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У Луганській області 4 цивільних підірвалися в автомобілі

Середа, 11 квітня 2018, 16:42
У Луганській області 4 цивільних підірвалися в автомобілі
поліція

Прокуратура Луганської області взяла на контроль хід розслідування кримінального провадження за фактом терористичного акту, під час якого загинуло четверо цивільних осіб поблизу лінії зіткнення.

Про це повідомляє прес-служба прокуратури.

За попередніми даними встановлено, що внаслідок наїзду автомобіля на невідомий вибуховий пристрій стався вибух, внаслідок якого загинули всі четверо осіб, що були в автомобілі.

Зазначається, що процесуальне керівництво здійснюється групою прокурорів відділу прокуратури області, досудове розслідування доручено слідчому відділу третього управління Головного управління Служби безпеки в Донецькій та Луганській областях.

За даними речниці поліції Луганщини Тетяни Погукай, автомобіль з родиною підірвався "на самісінькій лінії розмежування", так званому "нулі" в селі Піщане Станично-Луганського району. 

"До Станично-Луганського відділу поліції надійшло повідомлення місцевого мешканця про те, що 7 квітня його сусіди (57-річне подружжя їх 38-річний син зі своєю цивільною 38-річною дружиною) на своєму автомобілі "Shevrolet Niva" поїхали у невідомому напрямку та дотепер їх місце знаходження невідоме", - написала Погукай у Facebook.

"В ході проведення розшукових заходів, що направленні на встановлення місцезнаходження безвісти зниклої родини, неподалік річки Сіверський Донець, що безпосередньо знаходиться на лінії розмежування, поліцейські виявили пошкоджений автомобіль "Shevrolet Niva"", - додала вона.

Речник поліції зазначила, що попередньо встановлено, що автомобіль пошкоджено внаслідок спрацювання невідомого вибухового пристрою (за попередньою інформацією – протитанкова міна), який здетонував внаслідок наїзду на нього автомобіля. Біля автомобілю виявлено 4 обвуглені трупи.

На місці події на даний час продовжують працювати експерти криміналісти, вибухотехніки та співробітники слідчо-оперативної групи.

Міжнародний Комітет Червоного Хреста в Україні повідомив, що загинула лідер громади с. Піщане Ніна Василівна зі своєю родиною.

Раніше повідомлялося, що поліція розшукує чотирьох мешканців Луганської області, які поїхали на автомобілі з дому і не повернулися.

Українська правда
Теми: Луганська областьвибухтероризмпрокуратураОРДЛО
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