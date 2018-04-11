Прокуратура Луганської області взяла на контроль хід розслідування кримінального провадження за фактом терористичного акту, під час якого загинуло четверо цивільних осіб поблизу лінії зіткнення.

Про це повідомляє прес-служба прокуратури.

Зазначається, що інформація про зникнення чотирьох цивільних осіб надійшла до прокуратури від Нацполіції в Луганській області.

За попередніми даними встановлено, що внаслідок наїзду автомобіля на невідомий вибуховий пристрій стався вибух, внаслідок якого загинули всі четверо осіб, що були в автомобілі.

"Наразі вчинене кримінальне правопорушення кваліфіковане як терористичний акт, що призвів до загибелі людей (ч. 3 ст. 258 КК України)", - сказано у повідомленні.

Повідомляється, що процесуальне керівництво здійснюється групою прокурорів відділу прокуратури області, досудове розслідування доручено слідчому відділу третього управління Головного управління Служби безпеки в Донецькій та Луганській областях.

Хід розслідування вказаного кримінального провадження перебуває на контролі прокуратури області.

За даними речниці поліції Луганщини Тетяни Погукай, автомобіль з родиною підірвався "на самісінькій лінії розмежування", так званому "нулі" в селі Піщане Станично-Луганського району. Всі чотири людини загинуло.

"До Станично-Луганського відділу поліції надійшло повідомлення місцевого мешканця про те, що 7 квітня його сусіди (57-річне подружжя їх 38-річний син зі своєю цивільною 38-річною дружиною) на своєму автомобілі "Shevrolet Niva" поїхали у невідомому напрямку та дотепер їх місце знаходження невідоме", - написала Погукай у Facebook.

"В ході проведення розшукових заходів, що направленні на встановлення місцезнаходження безвісти зниклої родини, неподалік річки Сіверський Донець, що безпосередньо знаходиться на лінії розмежування, поліцейські виявили пошкоджений автомобіль "Shevrolet Niva"", - додала вона.

Речник поліції зазначила, що попередньо встановлено, що автомобіль пошкоджено внаслідок спрацювання невідомого вибухового пристрою (за попередньою інформацією – протитанкова міна), який здетонував внаслідок наїзду на нього автомобіля. Біля автомобілю виявлено 4 обвуглені трупи.

На місці події на даний час продовжують працювати експерти криміналісти, вибухотехніки та співробітники слідчо-оперативної групи.

Раніше повідомлялося, що поліція розшукує чотирьох мешканців Луганської області, які поїхали на автомобілі з дому і не повернулися.