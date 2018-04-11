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В Луганской области 4 гражданских подорвались в автомобиле

Среда, 11 апреля 2018, 16:42
В Луганской области 4 гражданских подорвались в автомобиле
полиция

Прокуратура Луганской области взяла на контроль ход расследования уголовного производства по факту террористического акта, во время которого погибло четверо гражданских лиц вблизи линии соприкосновения.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.

По предварительным данным установлено, что в результате наезда автомобиля на неизвестное взрывное устройство произошел взрыв, в результате которого погибли все четыре человека, находившиеся в автомобиле.

Отмечается, что процессуальное руководство осуществляется группой прокуроров отдела прокуратуры области, досудебное расследование поручено следственному отделу третьего управления Главного управления Службы безопасности в Донецкой и Луганской областях.

По данным пресс-секретаря полиции Луганщины Татьяны Погукай, автомобиль с семьей подорвался "на самой линии разграничения", так называемом "нуле" в селе Песчаное Станично-Луганского района. 

"К Станично-Луганского отдела полиции поступило сообщение местного жителя о том, что 7 апреля его соседи (57-летние супруги их 38-летний сын со своей гражданской 38-летней женой) на своем автомобиле "Shevrolet Niva" поехали в неизвестном направлении и до сих пор их местонахождение неизвестно", - написала Погукай в Facebook.

"В ходе проведения розыскных мероприятий, направленные на установление местонахождения без вести пропавшей семьи, недалеко от реки Северский Донец, который непосредственно находится на линии разграничения, полицейские обнаружили поврежденный автомобиль "Shevrolet Niva"", - добавила она.

Пресс-секретарь полиции отметила, что предварительно установлено, что автомобиль поврежден в результате срабатывания неизвестного взрывного устройства (по предварительной информации - противотанковой мины), который сдетонировал в результате наезда на него автомобиля. Возле автомобиля выявлено 4 обугленных трупа.

На месте происшествия в настоящее время продолжают работать эксперты криминалисты, взрывотехники и сотрудники следственно-оперативной группы.

Международный Комитет Красного Креста в Украине сообщил, что погибла лидер общины с. Песчаное Нина Васильевна со своей семьей.

Ранее сообщалось, что полиция разыскивает четырех жителей Луганской области, которые поехали на автомобиле из дома и не вернулись.

Украинская правда
Темы: Луганская областьвзрывтерроризмпрокуратураОРДЛО
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