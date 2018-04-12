Лікарня в Солсбері заявила про неадекватну поведінку російських журналістів

Адміністрація клініки, в якій знаходиться екс-шпигун Сергій Скрипаль, звинуватила російських репортерів у неадекватній поведінці.

Про це пише DW.com.

Представники клініки в Солсбері, в якій після отруєння знаходиться колишній подвійний агент Сергій Скрипаль, звинуватили російських журналістів в несанкціонованому проникненні на територію медичного закладу.

Співробітники назвали дії представників телеканалу РЕН ТВ обурливими.

Адміністрація критикує, зокрема, "звернення до персоналу лікарні серед ночі без попередження і без попереднього дозволу". Будь-яка спроба тривожити персонал або пацієнтів абсолютно неприйнятна, підкреслюють в клініці.

Співробітники ЗМІ повинні поводитися відповідним чином при проведенні репортажів з лікарень, вважають у Національній спілці журналістів Великобританії. Союз журналістів Росії буде проінформований про інцидент, повідомила британська сторона.

Раніше в той же день, 11 квітня, ряд британських ЗМІ опублікував відеокадри, на яких співробітник російського телеканалу ходить по коридорах лікарні і заявляє про відсутність охорони.

Представники поліції графства Вілтшир попросили журналістів залишити територію клініки. Мова не йде про затримання співробітників телеканалу, стверджують в поліції.

Прес-служба телеканалу РЕН ТВ пояснила, що їх співробітники намагалися з'ясувати, наскільки серйозна ситуація "з отруєнням Сергія Скрипаля та його дочки Юлії, що нібито мало місце".

Як повідомлялося, британська влада перемістила дочку екс-шпигуна Сергія Скрипаля Юлію з госпіталю в Солсбері в лікарню на території військової бази.

Юлія повідомила, що її батько Сергій як і раніше серйозно хворий, а вона як і раніше страждає від наслідків отруєння нервово-паралітичним газом.

При цьому вона заявила про відмову від пропозиції консульської допомоги посольства Росії в Лондоні.