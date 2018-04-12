Больница в Солсбери заявила о неадекватном поведении российских журналистов

Администрация клиники, в которой находится экс-шпион Сергей Скрипаль, обвинила российских репортеров в неадекватном поведении.

Об этом пишет DW.com.

Представители клиники в Солсбери, в которой после отравления находится бывший двойной агент Сергей Скрипаль, обвинили российских журналистов в несанкционированном проникновении на территорию медицинского учреждения.

Сотрудники назвали действия представителей телеканала РЕН ТВ возмутительными.

Администрация критикует, в частности, "обращение к персоналу больницы среди ночи без предупреждения и без предварительного разрешения". Любая попытка причинять беспокойство персоналу или пациентам абсолютно неприемлема, подчеркивают в клинике.

Сотрудники СМИ должны вести себя соответствующим образом при проведении репортажей из больниц, считают в Национальном союзе журналистов Великобритании. Союз журналистов России будет проинформирован об инциденте, сообщила британская сторона.

Ранее в тот же день, 11 апреля, ряд британских СМИ опубликовал видеокадры, на которых сотрудник российского телеканала ходит по коридорам больницы и заявляет об отсутствии охраны.

Представители полиции графства Уилтшир попросили журналистов покинуть территорию клиники. Речь не идет о задержании сотрудников телеканала, утверждают в полиции.

Пресс-служба телеканала РЕН ТВ пояснила, что их сотрудники пытались выяснить, насколько серьезна ситуация "с якобы имевшим место отравлением Сергея Скрипаля и его дочери Юлии".

Как сообщалось, британские власти переместили дочь экс-шпиона Сергея Скрипаля Юлию из госпиталя в Солсбери в больницу на территории военной базы.

Юлия сообщила, что что ее отец, Сергей, по-прежнему серьезно болен, а она по-прежнему страдает от последствий отравления нервно-паралитическим газом.

При этом она заявила об отказе от предложения консульской помощи посольства России в Лондоне.