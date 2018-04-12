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У світі скоротилася кількість страт – Amnesty International

Четвер, 12 квітня 2018, 09:31

У 2017 році кількість страт у світі скоротилась на 4%, водночас ще багато країн виносять смертні вироки, нині страти очікують принаймні 21 тисяча 919 осіб.

Про це йдеться у щорічному звіті Amnesty International, повідомляє DW.COM.  

Минулого року в 23 країнах було проведено 993 страти, що на 4% менше, ніж у 2016 році, та на 39% менше, ніж у 2015-му.

Загалом  у 2017 році в 53 країнах був винесений 2591 смертний вирок, тоді як роком раніше їх було 3117.

Водночас відзначається, що ці цифри не враховують тисячі страт та смертних вироків, які здійснюються в Китаю, де відповідна інформація є державною таємницею і засекречена.

Згідно з доповіддю Amnesty International, Китай залишається країною із найбільшою кількістю страт.

За його винятком, 84% усіх страт минулого року відбулись в Ірані, Саудівській Аравії, Іраку та Пакистані.

В Америці єдиною країною, яка проводить страти, залишаються Сполучені Штати Америки (23 страти минулого року).

Крім того, в 2017 році відновили найвищу міру покарання Бахрейн, Йорданія, Кувейт та Об'єднані Арабські Емірати.

Натомість 20 африканських країн, розташованих на південь від Сахари, наразі скасували смертну кару за будь-які злочини. У минулому році лише дві країни в цьому регіоні здійснювали страти – Сомалі та Південний Судан.

В Ірані в 2017 році кількість страт зменшилась на 11%, а страт, пов'язаних з наркотиками – на 40%. У Малайзії змінюється законодавство щодо боротьби з наркотиками, що також впливає на кількість страт. 

Продовжують застосовувати найвищу міру покарання за злочини, пов'язані з наркотиками, у 15 країнах. Зокрема, в Китаї, Ірані, Сінгапурі та Саудівській Аравії їхня кількість зросла з 16%у 2016 році до 40% у 2017 році.

В Amnesty International занепокоєні тим, що в минулому році в Ірані було страчено 5 неповнолітніх осіб, а ще 80 особам віком до 18 років було винесено смертні вироки.

Білоруські суди в минулому році винесли п'ять смертних вироків і три вироки про довічне ув'язнення.

Теми: світ
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