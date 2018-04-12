В мире сократилось количество казней – Amnesty International

В 2017 году количество казней в мире сократилось на 4%, в то же время еще многие страны выносят смертные приговоры, ныне казни ожидают, по крайней мере, 21 тысяча 919 человек.

Об этом говорится в ежегодном отчете Amnesty International, сообщает DW.COM.

В прошлом году в 23 странах было проведено 993 смертных казней, что на 4% меньше, чем в 2016 году, и на 39% меньше, чем в 2015-м.

Всего в 2017 году в 53 странах был вынесен 2591 смертный приговор, тогда как годом ранее их было 3117.

В то же время отмечается, что эти цифры не учитывают тысячи казней и смертных приговоров, совершаемых в Китае, где соответствующая информация является государственной тайной и засекречена.

Согласно докладу Amnesty International, Китай остается страной с наибольшим числом казней.

За его исключением, 84% всех казней в прошлом году состоялись в Иране, Саудовской Аравии, Ираке и Пакистане.

В Америке единственной страной, которая проводит казни, остаются Соединенные Штаты Америки (23 казни в прошлом году).

Кроме того, в 2017 году восстановили высшую меру наказания Бахрейн, Иордания, Кувейт и Объединенные Арабские Эмираты.

Зато 20 африканских стран, расположенных к югу от Сахары, сейчас отменили смертную казнь за любые преступления. В прошлом году только две страны в этом регионе осуществляли казни – Сомали и Южный Судан.

В Иране в 2017 году количество казней уменьшилось на 11%, а казней, связанных с наркотиками – на 40%. В Малайзии меняется законодательство по борьбе с наркотиками, что также влияет на количество казней.

Продолжают применять высшую меру наказания за преступления, связанные с наркотиками, в 15 странах. В частности, в Китае, Иране, Сингапуре и Саудовской Аравии их число возросло с 16% в 2016 году до 40% в 2017 году.

В Amnesty International обеспокоены тем, что в прошлом году в Иране было казнено 5 несовершеннолетних, а еще 80 лицам до 18 лет были вынесены смертные приговоры.

Белорусские суды в прошедшем году вынесли пять смертных приговоров и три приговора к пожизненному заключению.