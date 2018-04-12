Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В мире сократилось количество казней – Amnesty International

Четверг, 12 апреля 2018, 09:31

В 2017 году количество казней в мире сократилось на 4%, в то же время еще многие страны выносят смертные приговоры, ныне казни ожидают, по крайней мере, 21 тысяча 919 человек.

Об этом говорится в ежегодном отчете Amnesty International, сообщает DW.COM.

В прошлом году в 23 странах было проведено 993 смертных казней, что на 4% меньше, чем в 2016 году, и на 39% меньше, чем в 2015-м.

Всего в 2017 году в 53 странах был вынесен 2591 смертный приговор, тогда как годом ранее их было 3117.

В то же время отмечается, что эти цифры не учитывают тысячи казней и смертных приговоров, совершаемых в Китае, где соответствующая информация является государственной тайной и засекречена.

Согласно докладу Amnesty International, Китай остается страной с наибольшим числом казней.

За его исключением, 84% всех казней в прошлом году состоялись в Иране, Саудовской Аравии, Ираке и Пакистане.

В Америке единственной страной, которая проводит казни, остаются Соединенные Штаты Америки (23 казни в прошлом году).

Кроме того, в 2017 году восстановили высшую меру наказания Бахрейн, Иордания, Кувейт и Объединенные Арабские Эмираты.

Зато 20 африканских стран, расположенных к югу от Сахары, сейчас отменили смертную казнь за любые преступления. В прошлом году только две страны в этом регионе осуществляли казни – Сомали и Южный Судан.

В Иране в 2017 году количество казней уменьшилось на 11%, а казней, связанных с наркотиками – на 40%. В Малайзии меняется законодательство по борьбе с наркотиками, что также влияет на количество казней.

Продолжают применять высшую меру наказания за преступления, связанные с наркотиками, в 15 странах. В частности, в Китае, Иране, Сингапуре и Саудовской Аравии их число возросло с 16% в 2016 году до 40% в 2017 году.

В Amnesty International обеспокоены тем, что в прошлом году в Иране было казнено 5 несовершеннолетних, а еще 80 лицам до 18 лет были вынесены смертные приговоры.

Белорусские суды в прошедшем году вынесли пять смертных приговоров и три приговора к пожизненному заключению.

Темы: мир
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"

Фильм "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова вошел в шортлист премии "Оскар"

фотоСтрелком в Праге оказался студент, который, вероятно, покончил с собой

Зеленский отреагировал на стрельбу в Праге, в которой погибли более 15 человек

фотоЭкс-прокурора, который устроил лакшери-свадьбу с экс-сотрудницей ГБР, объявили в розыск

Порошенко получил от правительства Венгрии более 37 миллионов: в "Евросолидарности" прокомментировали

Все новости...
мир
В мире рекордно упало доверие к Путину и России – опрос
Латиноамериканские страны не захотели видеть Зеленского на саммите с ЕС – СМИ
Крылья Кремля. УП нашла обходящие санкции самолеты российских элит
Последние новости
02:33
"Схемы": у главы ВККС нет российского паспорта, а обнародованный номер - компоновка из цифр советского  
01:32
В Одесской области работает ПВО
01:08
Спасатели показали последствия российского обстрела: в трех квартирах разрушены стены
00:21
В Хмельницкой области работала ПВО
00:16
ОбновленоВоздушные силы зафиксировали движение русских дронов на территории Украины, работает ПВО
00:14
ОбновляетсяВ Киеве есть попадания по жилым домам в двух районах - Кличко
00:03
КГВА подтвердила попадание в жилой дом: на верхних этажах был пожар
23:26
Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"
23:22
В Англии одинокому оленю нашли пару к Рождеству: счастливая история "помощников Санты"
22:58
NYT: США активнее работают над конфискацией активов РФ для Украины на фоне блокады в Конгрессе
Все новости...
Реклама: