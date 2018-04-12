Росія сподівається вивідати цілі ударів США у Сирії й готується

Російська сторона розраховує отримати від США координати цілей, за якими може бути завдано ударів, щоб виключити можливість втрат із російської сторони.



Про це пише видання "Коммерсант" із посиланням на свої джерела.



За даними "Ъ", Генштаб РФ веде закриті переговори з Комітетом начальників штабів США. Глава думського комітету з оборони Володимир Шаманов заявив в ефірі, що російські військові контактують із НАТО за посередництва турецьких колег.



За інформацією газети, в Міноборони РФ уже підготували список заходів, до яких російські військові готові вдатися в разі ескалації конфлікту.



Голова Генштабу ЗС РФ Валерій Герасимов уже заявив, що "в разі виникнення загрози російським військовим в Сирії" вогонь буде відкрито не лише по ракетах, а й по їхніх носіях, роль яких виконують есмінці ВМС і літаки ВПС США.



ВМФ РФ закрив для мореплавання зону поблизу узбережжя Сирії, де заплановано проведення навчальних стрільб, на 11-12, 17-19 і 25-26 квітня (з 10 до 18 за московським часом).



Зараз у Середземному морі діють близько 15 бойових кораблів і суден забезпечення Чорноморського флоту РФ. Серед них – носії крилатих ракет "Калібр-НК" (фрегати "Адмірал Григорович" і "Адмірал Ессен") і "Калібр-ПЛ" (дизель-електричні підводні човни "Варшав'янка" і атомні субмарини "Щука-Б").



Крім того, до Сирії перекинули протичовнові літаки Іл-38Н, здатні виявляти підводні човни ймовірного противника.



За словами джерел "Ъ", ведеться цілодобовий моніторинг обстановки в середземноморському регіоні із залученням не лише наземних засобів, але й літаків дальнього радіолокаційного виявлення А-50, які відстежують пересування есмінця USS Donald Cook (з його борту можуть запустити крилаті ракети Tomahawk).



Системи С-400 "Тріумф" і "Панцир-С1" перебувають на бойовому чергуванні, прикриваючи з повітря авіабазу Хмеймім і пункт матеріально-технічного забезпечення ВМФ РФ у Тартусі, хоча, як вважають джерела "Комерсанта" в Міноборони РФ, жоден з цих об'єктів "не повинен потрапити під обстріл, інакше наслідки будуть катастрофічними".



Водночас, за даними видання, російська сторона розраховує отримати від Пентагону координати цілей, за якими США планують завдати ударів, "щоб виключити навіть теоретичну можливість втрат із російської сторони, адже офіцери МО присутні на десятках об'єктів сирійської інфраструктури".



При цьому джерело "Ъ" у МЗС РФ назвало хіматаку в сирійському місті Дума "інсценуванням".

12 квітня Росія ввела у Думу в районі Східна Гута підрозділи військової поліції, повідомляє "Интерфакс" із посиланням на Міністерство оборони РФ.

Сторони конфлікту в Сирії DW

Раніше повідомлялося про перехід Думи під контроль уряду Сирії. Це місто було останнім населеним пунктом у Східній Гуті, який перебував під контролем повстанців.

Гуманітарна організація "Білі шоломи" заявляла, що в ніч на 7 квітня вертоліт скинув бочкову бомбу з хімікатами над містом Дума, яке розташоване за 10 кілометрів від Дамаска.

За даними гуманітарної організації "Союз медичних організацій допомоги Сирії" (UOSSM), жертвами стали щонайменше 150 осіб, більшість з яких жінки та діти. За інформацією Держдепу США, жертвами стали щонайменше 85 осіб.

МЗС РФ і сирійське інформагентство SANA назвали повідомлення про атаку дезінформацією.

Жертви війни в Сирії DW

Президент США Дональд Трамп назвав хіматаку в Думі "варварським нападом". 11 квітня він заявив, що на територію Сирії невдовзі прилетять американські "розумні" ракети.

Утім, згодом у Білому домі заявили, що силовий сценарій є не єдиним можливим варіантом реагування і що остаточне рішення президентом США ще не ухвалено, зазначає DW.