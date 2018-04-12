Россия надеется выведать цели ударов США в Сирии и готовится

Российская сторона рассчитывает получить от США координаты целей, по которым могут быть нанесены удары, чтобы исключить возможность потерь с российской стороны.

Об этом пишет издание "Коммерсант" со ссылкой на свои источники.

По сведениям "Ъ", Генштаб РФ ведет закрытые переговоры с Комитетом начальников штабов США. Глава думского комитета по обороне Владимир Шаманов заявил в эфире, что российские военные контактируют с НАТО при посредничестве турецких коллег.

По информации газеты, в Минобороны РФ уже подготовлен список мер, к которым российские военные готовы прибегнуть в случае эскалации конфликта.

Глава Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов уже заявил, что "в случае возникновения угрозы российским военным в Сирии" огонь будет открыт не только по ракетам, но и по их носителям, роль которых исполняют эсминцы ВМС и самолеты ВВС США.

ВМФ РФ закрыл для мореплавания зону вблизи побережья Сирии, где намечено проведение учебных стрельб, на 11–12, 17–19 и 25–26 апреля (с 10 до 18 по московскому времени).

Сейчас в Средиземном море действуют порядка 15 боевых кораблей и судов обеспечения Черноморского флота РФ. В их числе – носители крылатых ракет "Калибр-НК" (фрегаты "Адмирал Григорович" и "Адмирал Эссен") и "Калибр-ПЛ" (дизель-электрические подлодки "Варшавянка" и атомные субмарины "Щука-Б").

Помимо этого, в Сирию перебросили противолодочные самолеты Ил-38Н, способные обнаруживать подлодки вероятного противника.

По словам источников "Ъ", ведется круглосуточный мониторинг обстановки в средиземноморском регионе с привлечением не только наземных средств, но и самолетов дальнего радиолокационного обнаружения А-50, отслеживающих передвижение эсминца USS Donald Cook (с его борта могут запустить крылатые ракеты Tomahawk).

Системы С-400 "Триумф" и "Панцирь-С1" находятся на боевом дежурстве, прикрывая с воздуха авиабазу Хмеймим и пункт материально-технического обеспечения ВМФ РФ в Тартусе, хотя, как полагают источники "Ъ" в Минобороны РФ, ни один из этих объектов "не должен попасть под обстрел, иначе последствия будут катастрофическими".

В то же время, по сведениям издания, российская сторона рассчитывает получить от Пентагона координаты целей, по которым США собираются нанести удары, "чтобы исключить даже теоретическую возможность потерь с российской стороны, так как офицеры МО присутствуют на десятках объектов сирийской инфраструктуры".

При этом источник "Ъ" в МИД РФ назвал химатаку в Думе "инсценировкой".

12 апреля Россия ввела в сирийский город Дума в районе Восточная Гута подразделения военной полиции, сообщает DW со ссылкой на Министерство обороны РФ.