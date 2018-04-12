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Президент пропонує законодавчі зміни, що захистять вибори від РФ

Четвер, 12 квітня 2018, 13:05
Президент пропонує законодавчі зміни, що захистять вибори від РФ

Президент Петро Порошенко вважає за необхідне захистити закони про вибори в Україні та інших державах від втручання Росії.

Про це він заявив у четвер на Київському безпековому форумі.

Президент зазначив, що Україні та її партнерам потрібні зміни до законодавства, які захистять їхні виборчі процеси від втручання РФ, від її фейкових новин і пропаганди.

"У найближчі 2 роки в західних країнах відбудеться близько 20 виборчих кампаній. Наприклад, вибори до Європейського парламенту, які матимуть надзвичайний вплив на майбутній склад Європейської комісії", - сказав він.

Порошенко також нагадав про заплановані президентські та парламентські вибори в Молдові, Литві та Україні.

"Тривалий час Кремль підживлював маргінальні, радикальні, навіть ті, які називають себе патріотичними, сили всередині України і за її межами. Підживлював політиків-євроскептиків… Кремль культивував альтернативний порядок денний з альтернативними цінностями для Європи на кожній виборчій кампанії в кожній європейській країні", - повідомив Порошенко.

Він підкреслив необхідність взаємодії в цьому питанні між державами з метою забезпечення доброчесності виборів, запобігання стороннього втручання та захисту "вільного, демократичного вибору".

Як повідомлялося, у 2019 році в Україні очікуються вибори президента і парламенту. Перші мають відбутися навесні, другі – восени.

7 листопада 2017 року народні депутати проголосували у першому читані за проект Виборчого кодексу, який передбачає голосування за відкритими списками.

16 лютого Мін'юст США висунув звинувачення щодо 13 громадян РФ у втручанні у вибори президента США. За даними слідства, усі обвинувачені є співробітниками "фабрики тролів".

В лютому 2017 року також Франція застерегла Росію від втручання в президентські вибори.

Євген Кізілов, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: ПорошенковиборизаконодавствоРосіяпропаганда
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