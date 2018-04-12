Президент предлагает изменения в законы, которые защитят выборы от РФ

Президент Петр Порошенко считает необходимым защитить законы о выборах в Украине и других государствах от вмешательства России.

Об этом он заявил в четверг на Киевском форуме безопасности.

Президент отметил, что Украине и ее партнерам нужны изменения в законодательство, которые защитят их избирательные процессы от вмешательства РФ, от ее фейковых новостей и пропаганды.

"В ближайшие 2 года в западных странах пройдет около 20 избирательных кампаний. Например, выборы в Европейский парламент, которые будут иметь чрезвычайное влияние на будущий состав Европейской комиссии", - сказал он.

Порошенко также напомнил о запланированных президентских и парламентских выборах в Молдове, Литве и Украине.

"Долгое время Кремль подпитывал маргинальные, радикальные, даже те, которые называют себя патриотическими, силы внутри Украины и за ее пределами. Подпитывал политиков евроскептиков... Кремль культивировал альтернативную повестку дня с альтернативными ценностями для Европы на каждой избирательной кампании в каждой европейской стране", - сообщил Порошенко.

Он подчеркнул необходимость взаимодействия в этом вопросе между государствами с целью обеспечения добропорядочности выборов, предотвращения постороннего вмешательства и защиты "свободного, демократического выбора".

Как сообщалось, в 2019 году в Украине ожидаются выборы президента и парламента. Первые должны состояться весной, вторые - осенью.

7 ноября 2017 года народные депутаты проголосовали в первом чтении за проект Избирательного кодекса, который предусматривает голосование по открытым спискам.

6 февраля Минюст США выдвинул обвинения в отношении 13 граждан РФ во вмешательстве в выборы президента США. По данным следствия, все обвиняемые являются сотрудниками "фабрики троллей".

Евгений Кизилов, УП