Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Президент предлагает изменения в законы, которые защитят выборы от РФ

Четверг, 12 апреля 2018, 13:05
Президент предлагает изменения в законы, которые защитят выборы от РФ

Президент Петр Порошенко считает необходимым защитить законы о выборах в Украине и других государствах от вмешательства России.

Об этом он заявил в четверг на Киевском форуме безопасности.

Президент отметил, что Украине и ее партнерам нужны изменения в законодательство, которые защитят их избирательные процессы от вмешательства РФ, от ее фейковых новостей и пропаганды.

"В ближайшие 2 года в западных странах пройдет около 20 избирательных кампаний. Например, выборы в Европейский парламент, которые будут иметь чрезвычайное влияние на будущий состав Европейской комиссии", - сказал он.

Порошенко также напомнил о запланированных президентских и парламентских выборах в Молдове, Литве и Украине.

"Долгое время Кремль подпитывал маргинальные, радикальные, даже те, которые называют себя патриотическими, силы внутри Украины и за ее пределами. Подпитывал политиков евроскептиков... Кремль культивировал альтернативную повестку дня с альтернативными ценностями для Европы на каждой избирательной кампании в каждой европейской стране", - сообщил Порошенко.

Он подчеркнул необходимость взаимодействия в этом вопросе между государствами с целью обеспечения добропорядочности выборов, предотвращения постороннего вмешательства и защиты "свободного, демократического выбора".

Как сообщалось, в 2019 году в Украине ожидаются выборы президента и парламента. Первые должны состояться весной, вторые - осенью.

7 ноября 2017 года народные депутаты проголосовали в первом чтении за проект Избирательного кодекса, который предусматривает голосование по открытым спискам.

6 февраля Минюст США выдвинул обвинения в отношении 13 граждан РФ во вмешательстве в выборы президента США.  По данным следствия, все обвиняемые являются сотрудниками "фабрики троллей".

В феврале 2017 года также Франция предостерегла Россию от вмешательства в президентские выборы.

Евгений Кизилов, УП

"Украинская правда" в Threads

Темы: ПорошенковиборызаконодательствоРосcияпропаганда
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"

Фильм "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова вошел в шортлист премии "Оскар"

фотоСтрелком в Праге оказался студент, который, вероятно, покончил с собой

Зеленский отреагировал на стрельбу в Праге, в которой погибли более 15 человек

фотоЭкс-прокурора, который устроил лакшери-свадьбу с экс-сотрудницей ГБР, объявили в розыск

Порошенко получил от правительства Венгрии более 37 миллионов: в "Евросолидарности" прокомментировали

Все новости...
Порошенко
Найем об оскорблениях "порохоботов" в сети: "Порошенко должен понести за это политическую ответственность"
Александр Мартыненко: как руководят президенты, роль Ермака, политика за кулисами
Украина и ее "если бы"
Последние новости
02:33
"Схемы": у главы ВККС нет российского паспорта, а обнародованный номер - компоновка из цифр советского  
01:32
В Одесской области работает ПВО
01:08
Спасатели показали последствия российского обстрела: в трех квартирах разрушены стены
00:21
В Хмельницкой области работала ПВО
00:16
ОбновленоВоздушные силы зафиксировали движение русских дронов на территории Украины, работает ПВО
00:14
ОбновляетсяВ Киеве есть попадания по жилым домам в двух районах - Кличко
00:03
КГВА подтвердила попадание в жилой дом: на верхних этажах был пожар
23:26
Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"
23:22
В Англии одинокому оленю нашли пару к Рождеству: счастливая история "помощников Санты"
22:58
NYT: США активнее работают над конфискацией активов РФ для Украины на фоне блокады в Конгрессе
Все новости...
Реклама: