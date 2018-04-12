Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Депутат Романюк поскаржився в ГПУ і НАБУ на підкуп Кононенком виборців

Четвер, 12 квітня 2018, 15:35

Депутат Верховної Ради від "Народного фронту" Віктор Романюк просить директора НАБУ Артема Ситника, а також керівників Генпрокуратури і Служби безпеки притягнути нардепа від БПП Ігоря Кононенка до кримінальної відповідальності за підкуп виборців.  

Про це йдеться у депутатському запиті, надісланому 6 квітня до НАБУ.

Романюк повідомляє, що на підкуп до нього скаржаться жителі Обухівського та Васильківського районів Київщини.

"8 березня ці носії політичної корупції відвідували мешканців Обухівського району та нав’язували людям традиційні "гречкові набори", спонукаючи за кого голосувати на наступних парламентських виборах. Зокрема, виборців підкупляли дешевими засобами особистої гігієни (шампунь) і махровими рушниками китайського виробництва з написом "Гарного дня! Ігор Кононенко", - йдеться у зверненні депутата.

Романюк просить внести відомості до ЄРДР та розпочати кримінальне провадження за фактом підкупу виборців (ст. 160 ККУ), провести розслідування та встановити осіб, що розносили подарунки, а також організаторів підкупу виборців і притягнути їх до кримінальної відповідальності.  

У НАБУ не змогли відповісти, чи зареєстрували відповідне звернення, пославшись на те, що не мають права розголошувати такі дані.

Але запевнили, що усі звернення, що надходять до них, вони не просто реєструють, а й проводять за кожним повідомленим фактом перевірку, за результатами якої вживають певних заходів, у тому числі можуть відкрити і кримінальне провадження.

"Українська правда" намагалася отримати коментар від Кононенка, але телефонний зв’язок з ним наразі відсутній.

Українська правда

"Українська правда" в Threads

Теми: КононенкоБППпідкупНародний фронт
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Шевченка офіційно висунули на заміну Павелку, він збиратиме команду

Уряд погодив призначення 2 голів ОДА

фотоЗалужний і Умєров з'їздили до Сирського і обговорили план дій

Єврокомісія може вже у середу розморозити 10 млрд євро для Угорщини – ЗМІ

Столичний стоматолог отримав 10 років тюрми за розбій, шахрайство й замахи на вбивство

Терміни відновлення роботи незрозумілі – гендиректор "Київстар"

Усі новини...
Кононенко
У НАБУ є проєкти підозр на Грановського і Кононенка, але вони неузгодженні
Кононенко не піде на допит в НАБУ, бо "лікується від отруєння ртуттю"
Близького соратника Порошенка викликали на допит в НАБУ
Останні новини
18:52
Росіяни обстріляли Красногорівку, поранена жінка, яка намагалась зловити зв’язок
18:46
У США звільнили гендиректора компанії-видавця після скандалу з вигаданими авторами
18:28
МВФ не сподобалася ідея створити в Україні єдиний холдинг держкомпаній
18:18
Фінляндія вироблятиме вдвічі більше боєприпасів для допомоги Україні
18:14
У Франції батьки поскаржилися на вчителя, який показав учням картину із зображенням голого тіла
18:05
Бойко за 2022 рік задекларував мільйони рублів у російському банку
17:57
У США двох учительок звільнили через підробіток на контенті для дорослих
17:56
На Київщині через збій у "Київстарі" не працює система оповіщення про повітряну тривогу
17:52
Шевченка офіційно висунули на заміну Павелку, він збиратиме команду
17:33
фото25 тисяч книжок для українських бібліотек доправили із Великої Британії
Усі новини...
Реклама: