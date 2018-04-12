Депутат Верховної Ради від "Народного фронту" Віктор Романюк просить директора НАБУ Артема Ситника, а також керівників Генпрокуратури і Служби безпеки притягнути нардепа від БПП Ігоря Кононенка до кримінальної відповідальності за підкуп виборців.

Про це йдеться у депутатському запиті, надісланому 6 квітня до НАБУ.

Романюк повідомляє, що на підкуп до нього скаржаться жителі Обухівського та Васильківського районів Київщини.

"8 березня ці носії політичної корупції відвідували мешканців Обухівського району та нав’язували людям традиційні "гречкові набори", спонукаючи за кого голосувати на наступних парламентських виборах. Зокрема, виборців підкупляли дешевими засобами особистої гігієни (шампунь) і махровими рушниками китайського виробництва з написом "Гарного дня! Ігор Кононенко", - йдеться у зверненні депутата.

Романюк просить внести відомості до ЄРДР та розпочати кримінальне провадження за фактом підкупу виборців (ст. 160 ККУ), провести розслідування та встановити осіб, що розносили подарунки, а також організаторів підкупу виборців і притягнути їх до кримінальної відповідальності.

У НАБУ не змогли відповісти, чи зареєстрували відповідне звернення, пославшись на те, що не мають права розголошувати такі дані.

Але запевнили, що усі звернення, що надходять до них, вони не просто реєструють, а й проводять за кожним повідомленим фактом перевірку, за результатами якої вживають певних заходів, у тому числі можуть відкрити і кримінальне провадження.

"Українська правда" намагалася отримати коментар від Кононенка, але телефонний зв’язок з ним наразі відсутній.