Депутат Романюк пожаловался в ГПУ и НАБУ на Кононенко: подкупал избирателей

2739 просмотров
Четверг, 12 апреля 2018, 15:35

Депутат Верховной Рады от "Народного фронта" Виктор Романюк просит директора НАБУ Артема Сытника, а также руководителей Генпрокуратуры и Службы безопасности привлечь нардепа от БПП Игоря Кононенко к уголовной ответственности за подкуп избирателей.

Об этом говорится в депутатском запросе, направленном 6 апреля в НАБУ.

Романюк сообщает, что к нему жалуются на подкуп жители Обуховского и Васильковского районов Киевской области.

"8 марта эти носители политической коррупции посещали жителей Обуховского района и навязывали людям традиционные "гречковые наборы ", побуждая за кого голосовать на следующих парламентских выборах. В частности, избирателей подкупали дешевыми средствами личной гигиены (шампунь) и махровыми полотенцами китайского производства с надписью "Хорошего дня! Игорь Кононенко", - говорится в обращении депутата.

Романюк просит внести сведения в ЕРДР и начать уголовное производство по факту подкупа избирателей (ст. 160 УК), провести расследование и установить лиц, разносивших подарки, а также организаторов подкупа избирателей и привлечь их к уголовной ответственности.

В НАБУ не смогли ответить, зарегистрировали ли соответствующее обращение, сославшись на то, что не имеют права разглашать такие данные.

Но заверили, что все обращения, поступающие к ним, они не просто регистрируют, но и проводят по каждому сообщенному факту проверку, по результатам которой принимают определенные меры, в том числе могут открыть и уголовное производство.

"Украинская правда" пыталась получить комментарий от Кононенко, но телефонная связь с ним сейчас отсутствует.

Украинская правда 
Темы: Кононенко БПП подкуп Народный фронт
powered by lun.ua
По теме
Overtime: главные экономические события дня 11 апреля 2018, 22:04
Гройсман попросил проверить выдачу лицензий на добычу лития окружению Кононенко 11 апреля 2018, 14:46
Overtime: главные экономические события дня 10 апреля 2018, 22:02
Все новости
Главные новости
Аваков получил предписание НАПК из-за начальника "Жемчужины Прикарпатья"
Депутат Романюк пожаловался в ГПУ и НАБУ на Кононенко: подкупал избирателей
Еще одна экспертиза подтвердила: Скрипалей отравили "Новичком"
НАБУ открыло производство в отношении Омельченко из-за квартиры
Все новости
Опыт

Как создают куклы за фотографиями клиентов

спорт

18 простых упражнений, которые сожгут лишние калории на рабочем месте