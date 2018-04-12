Депутат Романюк пожаловался в ГПУ и НАБУ на Кононенко: подкупал избирателей

Депутат Верховной Рады от "Народного фронта" Виктор Романюк просит директора НАБУ Артема Сытника, а также руководителей Генпрокуратуры и Службы безопасности привлечь нардепа от БПП Игоря Кононенко к уголовной ответственности за подкуп избирателей.

Об этом говорится в депутатском запросе, направленном 6 апреля в НАБУ.

Романюк сообщает, что к нему жалуются на подкуп жители Обуховского и Васильковского районов Киевской области.

"8 марта эти носители политической коррупции посещали жителей Обуховского района и навязывали людям традиционные "гречковые наборы ", побуждая за кого голосовать на следующих парламентских выборах. В частности, избирателей подкупали дешевыми средствами личной гигиены (шампунь) и махровыми полотенцами китайского производства с надписью "Хорошего дня! Игорь Кононенко", - говорится в обращении депутата.

Романюк просит внести сведения в ЕРДР и начать уголовное производство по факту подкупа избирателей (ст. 160 УК), провести расследование и установить лиц, разносивших подарки, а также организаторов подкупа избирателей и привлечь их к уголовной ответственности.

В НАБУ не смогли ответить, зарегистрировали ли соответствующее обращение, сославшись на то, что не имеют права разглашать такие данные.

Но заверили, что все обращения, поступающие к ним, они не просто регистрируют, но и проводят по каждому сообщенному факту проверку, по результатам которой принимают определенные меры, в том числе могут открыть и уголовное производство.

"Украинская правда" пыталась получить комментарий от Кононенко, но телефонная связь с ним сейчас отсутствует.